Algérie: Foot (U15) - 31 joueurs présents au plateau zonal sud-ouest à Béchar

Alger — Un plateau zonal Sud-ouest d'évaluation des jeunes joueurs de moins de 15 (U15) s'est déroulé au stade du 20 août de Béchar en présence de 31 joueurs, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF) sur site officiel.

Ce travail de prospection s'inscrit dans le cadre de la constitution d'un noyau de joueurs issus de la région Sud-ouest en vue de former la sélection nationale U15, précise la même source.

Chapeauté par le responsable du développement et de l'Elite et DTN-adjoint, Abdelkrim Benaouda, l'événement a rassemblé près de 31 joueurs qui ont fait l'objet d'un examen attentif du sélectionneur national, Arezki Remane et de ses deux adjoints, Mourad Aït Tahar et Abdelkrim Saber Chérif ainsi que de deux assistants de la Direction technique nationale (DTN), Badredine Dahmane, Smaïl Hanni respectivement Directeurs techniques régionaux (DTR) d'Alger et de Blida.

Les 31 joueurs présélectionnés ont disputé deux matches qui ont permis au staff technique national des U15 d'en retenir 8 éléments pour le plateau national qui se déroulera prochainement.

Pour rappel, Béchar a été la dernière station des prospecteurs pour recruter des joueurs pour l'EN U17 et l'Académie FAF de Sidi-Bel-Abbès, et ce après le passage en revue de huit (8) sélections Régionales et 274 joueurs présélectionnés.

Le lancement de la sélection nationale U15 et de l'Académie de la même catégorie représentent l'étape finale pour le Département de développement de l'Elite de la DTN que dirige Abdelkrim Benaouda, conclut l'instance fédérale.