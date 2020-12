Algérie: Handisport - Le MJS désigne un nouveau président du directoire

Alger — Le ministère de la jeunesse et des sports (MJS) a désigné Noureddine Nemer à la tête du directoire de la Fédération algérienne handisport (FAH) installé en novembre suite à la suspension de l'actuel président Mohamed Hachfa et son bureau exécutif pour "mauvaise gestion", a appris l'APS mardi du secrétariat général de l'instance fédérale.

Le nouveau président du directoire remplace Rachid Meskouri, ancien patron de la FAH, désigné en premier lieu comme premier responsable du directoire, mais qui a démissionné, depuis une semaine, pour des raisons de santé, l'empêchant de se déplacer au siège de l'instance fédérale.

Noureddine Nemer est un ancien membre du bureau fédérale de la FAH durant le mandat (2004-2008). Il avait pris le relais de la présidence de l'instance fédérale, après la démission de Meskouri en 2005, et terminer le mandat qui s'est achevé avec une participation "très honorable" des athlètes algériens aux Jeux Paralympiques de Pékin-2008 (15 médailles dont 4 or et 3 argent).

Le nouveau président du directoire qui devra entamer son travail mardi, sera secondé dans sa mission par les mêmes membres (deux) désignés par la tutelle en novembre.

La suspension de Mohamed Hachfa et son bureau fédéral intervient dans le cadre des visites de contrôle et d'inspection effectuées au niveau des différentes fédérations nationales, en vue de la prochaine opération de renouvellement des instances sportives.

Avant la FAH, les présidents de fédérations et membres des bureaux fédéraux du golf, boxe et bodybuilding, fitness et powerlifting avaient été suspendus suite à des visites de contrôle de l'inspection générale relevant de la tutelle.