Sénégal: Célébration de la journée mondiale de l'enseignant - Mamadou Talla promet une revalorisation des enseignants

La cérémonie marquant la Journée mondiale de l'enseignant qui est fixée au 5 octobre de chaque année, s'est tenue hier, lundi 28 décembre en raison de la pandémie. Les trois ministres en charge du secteur de l'Education, Mamadou Talla, Cheikh Oumar Anne et Dame Diop ont coprésidé la cérémonie dont le parrain était le Pr Iba Der Thiam, décédé le 31 octobre dernier.

Axée sur le thème «Enseignants, Leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir», la Journée mondiale de l'enseignant a été célébrée hier, lundi 28 décembre au Sénégal, après avoir été fêtée virtuellement le 5 octobre dernier, à cause de la pandémie de Covid-19.

Occasion pour les syndicats d'enseignants de plaider pour la revalorisation du métier d'enseignant. «C'est un métier qui est presque laissé en rade parce que les enseignants sont sous payés et, à la limite, la population n'a plus de considération par rapport à ce qui se faisait d'antan. C'est pourquoi, nous pensons qu'il faut redonner cette dimension à l'enseignant pour qu'il puisse continuer à jouer son rôle, à former et à aimer le métier et à y rester», a fait savoir le secrétaire général de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants (Uden), Abdourahmane Guèye.

Prenant la parole, le ministre de l'Education nationale, Mamadou Talla, a d'abord salué l'engagement des enseignants en cette période de pandémie, dans le cadre de la reprise des cours. «Les enseignants ont fait preuve de leadership en mobilisant la communauté autour de l'école, en adoptant des méthodes d'enseignement et apprentissage aux réalités, en assurant un encadrement diversifié et de proximité, en mettant l'apprenant au sens du processus didactique, en mettant en exergue leur esprit créatif et entrepreneurial, en contribuant matériellement et financièrement à l'effort contre la Covid-19, en utilisant au mieux les ressources numériques, les réseaux sociaux, les applications de travail collaboratif», a fait savoir Mamadou Talla.

Aussi, ajoutera-t-il, «en su de ces initiatives, ils ont permis, de par leur engagement, leur dévouement, leur professionnalisme et avec l'exceptionnel concours de toute la composante, la communauté éducative l'obtention des résultats satisfaisants lors des examens scolaires, professionnels notamment celui du Baccalauréat. C'est pourquoi la valorisation de la fonction enseignante demeure la préoccupation constante du gouvernement».

En effet, un hommage, à titre posthume, a été rendu au parrain de l'évènement, le Pr Iba Der Thiam qui a été également donné en exemple aux jeunes par le ministre de l'Education nationale. «Moniteur de l'éducation, instituteur puis professeur du secondaire et agrégé des universités, le professeur Iba Der Thiam doit demeurer une référence et une source d'inspiration pour les jeunes générations», a souligné Mamadou Talla. La Journée mondiale de l'enseignant a également été une occasion pour décorer des enseignants dans les différents Ordres du Mérite.

POLÉMIQUE SUR L'INTRODUCTION D'UN MODULE SUR L’HOMOSEXUALITÉ A L’ÉCOLE : Le ministère de l’éducation reste muet

Alors que la polémique enfle au niveau des syndicalistes sur l'introduction d'un module sur l'homosexualité à l'école, le ministère de l'Education nationale reste pour le moment muet. Interrogé sur la question hier, lundi 28 décembre, en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'enseignant, le ministre de l'Education nationale, Mamadou Talla, n'a pas souhaité se prononcer. Mieux, le directeur de la Formation et de la Communication, interpellé sur le sujet, avait promis de nous revenir, mais pas encore. En effet, les syndicats d'enseignants ont craché du feu sur le programme «Education sexuelle et reproductive» de l'Organisation des Nations unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO). Ils ont refusé de l'adopter, arguant que c'est un «facteur de déconstruction des valeurs sociales et religieuses», suite à un atelier organisé à Saly sur la question. Les syndicalistes promettent d'aller voir les chefs religieux et coutumiers du pays pour dénoncer la proposition de l'UNESCO.