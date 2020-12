Sénégal: Aménagement durable des territoires et sanctions dans les transports terrestres - L'assemblée nationale dope le gouvernement

L'Assemblée nationale a voté hier, lundi, deux projets de lois dans le cadre de la session ordinaire unique 2019-2020. Parmi ceux-ci, on relève le projet de loi d'orientation pour l'aménagement durable des territoires (LOADT) qui était défendu par le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, Oumar Guèye.

Le projet en question est relatif à plusieurs niveaux dont « la détermination des principes fondamentaux de la politique d'aménagement et de développement territorial ; la consécration juridique du Plan national d'Aménagement et de Développement territorial (PNADT) : l'élaboration de schémas directeurs sectoriels et des autres documents de planification spatiale à l'échelle territoriale ; la création d'organes nationaux et territoriaux de l'aménagement et du développement territorial ». Il a également trait, selon Oumar Guèye, à l'introduction de dispositions particulières à prendre en compte pour l'aménagement de zones spécifiques et prioritaires du fait notamment de leurs potentialités économiques ou de leur sensibilité écologique ; la création d'outils de maitrise foncière et d'organismes de réflexion et d'études ; la mise en place d'un mécanisme de financement de la politique d'aménagement et de développement territorial : le fonds d'impulsion à l'aménagement et au développement territorial ».

Les députés ont également voté hier, lundi, le projet de loi n° 26/2020 portant ratification de l'ordonnance n°006/2020 du 15 mai 2020 qui autorise l'aggravation des sanctions aux violations des dispositions prises dans le secteur des transports terrestres pour lutter contre la pandémie de Covid-19, toute chose prise en application de la loi d'habilitation n° 2020-13 du 02 avril 2020, habilitant le Président de la République à prendre, par ordonnance, des mesures relevant du domaine de la loi, pour faire face à la pandémie de Covid-19 et autorisant la prorogation de l'Etat d'urgence. Le projet sus-mentionné était porté par Mansour Faye, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.