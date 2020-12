Sénégal: Bilan des assassinats ou morts suspectes - 28 sénégalais tués à l'étranger, en 2020

L'année 2020 qui s'achève aura été très meurtrière, du côté des Sénégalais de l'étranger. En dehors des morts naturelles, ceux emportés par la pandémie de la Covid-19 etc., au moins 28 de nos compatriotes de la diaspora ont été assassinés ou ont perdu la vie dans circonstances suspectes ou non encore élucidées. Soit une hausse de 1,4 par rapport à 2019.

28 morts! C'est au moins le bilan des Sénégalais de l'étranger assassinés ou victimes d'une mort suspecte dans leurs pays d'accueil. Selon Horizon sans frontière (HSF) qui dresse la liste de ces victimes connues, à travers une note intitulée «Année 2020 : Bilan des assassinats ou mort suspecte de sénégalais à l'étranger», parvenue à la Rédaction de Sud Quotidien hier, lundi 28 décembre 2020, ce bilan est en hausse de 1,4 par rapport à 2019.

8 SENEGALAIS ASSASSINES EN AFRIQUE...

Chez nous, en Afrique, en tout, HSF a recensé huit (8) cas d'assassinat ou de mort dans des circonstances douteuses. D'abord, pour les victimes déplorées dans les pays voisins, on a Maguette Mbaye, tué aux larges des côtes gambiennes par des Chinois ; Fallou Thiam tué par balle le 17 décembre à Kati au Mali et Mouhamed Aly Diallo tué le 26 juillet à Guiglo en Côte d'Ivoire. S'agissant du reste du continent, l'on déplore deux (2) morts au Gabon à savoir Maguette Ba tuée le 02 juin à Port Gentil et Arona Sy, le 21 août ; l'assassinat de Moussa Fall, le 11 août en Afrique du Sud. Au Maghreb, Abdoulaye Baldé a été tué le 09 septembre en Lybie et Ika Niang le 09 octobre au Maroc. ... 10 VICTIMES EN EUROPE... L'Europe n'est pas en reste. Dans cette région très prisées par les migrants sénégalais, dix (10) de nos compatriotes ont perdu la vie dans des circonstances non encore élucidées en France, en Italie, en Espagne et en Belgique, selon le décompte de HSF. Il s'agit de quatre (4) victimes en Italie : D o u - dou Diouf est tombé dans un fourneau métallurgique, le 29 février à Monza Brianza ; Bouna Sèye, a été écrasé par un camion de son entreprise, le 17 avril ; Baye Fall (Mouhamed Ben Ali) a été brulé vif, le 11 juin à Borgo Mezzanone ; et Mouhamed Sèye, retrouvé mort dans sa cellule de prison à Brescia, le 20 octobre. Trois (3) Sénégalais de la diaspora ont été tué en France, notamment : Ndiaga Samb, le 13 septembre à Paris ; Madia Diop tué le 8 juillet en France ; et Alassane Kanté, 22 ans, tué le 17 octobre à Garges-lès-Gonesse, Val-D'oise. En Espagne, HSF a dénombré trois (3) victimes également : Boubacar Diallo, écrasé par un camion, le 22 mai ; Baye Gueye et Mame Thierno Wagne qui sont morts dans l'incendie du 10 décembre à Badalona (en Catalogne). La communauté sénégalaise de Belgique a été aussi endeuillée par la mort de Mbaye Wade, le 18 septembre 2020.

... ET 10 ASSISSINATS EN AMERIQUE DONT 9 AUX ETATS-UNIS

Toujours dans le reste du monde, plusieurs de nos compatriotes ont été tues aux Etats-Unis d'Amérique (USA). Ils sont au nombre de neuf (9). Il s'agit notamment de : Malick Cissé tué le 16 janvier à New York ; Bara Samb, tué par balles, le 4 avril 2010 aux États-Unis ; les cinq (5) membres de la famille de Djiby Ndiol qui ont péri dans un incendie criminel à Denver, le 5 août et Babacar Dia tué par balles, le 09 août à Missouri. Sur le même continent, mais en Amérique du Sud, Assane Diouf a été tué, le 29 mai 2020, à Sao Paulo, au Brésil. Ce qui porte à dix (10) le nombre de Sénégalais assassinés sur ce continent, renseigne la liste des victimes établie par Boubacar Seye, Consultant et chercheur en migrations internationales, président de HSF.