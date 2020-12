Sénégal: Président de la commission politique du dialogue national et ancien ministre de l'intérieur - Le général Mamadou Niang n'est plus

Le Général Mamadou Niang a tiré sa révérence. L'ancien ministre de l'Intérieur et président de la Commission politique du Dialogue national est décédé hier, lundi 28 décembre, à l'âge de 82 ans

Le Général Mamadou Niang n'est plus. Président de la Commission politique du Dialogue national, ancien ministre de l'Intérieur, le Général Mamadou Niang s'est éteint hier, lundi 28 décembre 2020, à l'âge de 82 ans. Il est né à Podor, au Nord du pays, en 1938.

Officier général dans l'Armée, il a occupé plusieurs fonctions au sein de la grande muette, avant d'être nommé ministre de l'Intérieur sous le règne de l'ancien président Abdoulaye Wade et avec comme Premier ministre Moustapha Niasse. En avril 2000, il est ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Moustapha Niasse.

À ce poste, il a fortement contribué à l'amélioration de la mobilité, notamment avec la création d'une compagnie de la circulation au sein de la Police, avec des éléments identifiables par leurs épaulettes-brassards estampillées du drapeau national et l'insigne de la Police, et des conditions de travail des Forces de Police. Il a remplacé à ce poste par le Général Lamine Cissé. En septembre 2003, le Général de Division Mamadou Niang est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur Luiz Inácio Lula da Silva, président de la République fédérale du Brésil, en remplacement de Monsieur César Coly, appelé à d'autres fonctions. Le Général Niang n'a pas occupé le poste au Brésil, pour des raisons personnelles. En janvier 2004, le Général de Division Mamadou Niang est nommé Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de sa Majesté Elisabeth II, reine du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, en remplacement de Monsieur El Hadj Amadou Niang.

Auparavant, le Général Mamadou Niang aura été Commandant de secteur dans le Balantacounda, une vaste zone frontalière avec la Guinée-Bissau, de 1972 à 1974 ; c'était en pleine guerre du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert (PAIGC, dirigé par Amílcar Lopes da Costa Cabral, de son pseudonyme Abel Djassi -12 septembre 1924 - 20 janvier 1973), contre les colons Portugais, pour obtenir l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Le Général Niang sera aussi le Commandant du second contingent sénégalais au Liban, de 1980 à 1982. Il a également commandé la Zone de défense n°2 en Gambie. De 1988 à 1990, il a été Chef des Opérations à l'État-major des Armées.

De 1991 à 1992, il est nommé, par le président Abdou Diouf, président de la Commission nationale de gestion de la paix en Casamance. Nommé adjoint au Sous-chef d'État-major général des Armées, il a été de 1992 à 1993, Directeur de la Documentation et de la Sécurité extérieure (Sénégal). Il est remplacé à ce poste par Papa Khalilou Fall. Il a été également président de l'Observatoire national des élections (Onel, 1997-1998), ambassadeur auprès de la Guinée-Bissau (mai 1999 - mars 2000). Le général Mamadou Niang est titulaire de plusieurs décorations nationales et étrangères.

DÉCÈS DU GÉNÉRAL NIANG Macky Sall se dit très peiné

Le chef de l'État, Macky Sall, s'est dit très peiné d'apprendre le décès du Général Mamadou Niang, ancien ministre de l'Intérieur et président de la commission politique du dialogue national. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le Président Sall a également salué la mémoire d'un valeureux compatriote. « Je suis très peiné d'appendre le décès ce jour, du général Mamadou Niang, ancien Ministre de l'Intérieur et Président de la commission cellulaire du dialogue politique, entre autres éminentes fonctions. Je salue avec respect la mémoire de ce valeureux compatriote qui a servi l'Etat et la Nation jusqu'au dernier souffle. Paix à son âme, avec mes condoléances émues à sa famille.»