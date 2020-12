Sénégal: Djilor Saloum/ Accès aux infrastructures socio-économiques de base - Plus de 17 villages souffrent d'un problème d'eau et d'électricité

Un effectif de plus de 17 villages situés sur la périphérie Ouest de la commune de Djilor Saloum dans le département de Foundiougne peinent à accéder à l'eau et à l'électricité. Soutenus par le collectif dit des villages de la zone Ouest de Djilor, ces villages ont crié dimanche leur amertume et annoncé leurs refus de ne plus continuer à vivre les difficultés qu'ils traversent.

C'était au cours d'un point de presse qui a fait déplacer leurs représentants jusqu'à la commune de Kaolack. Il s'agit en effet des villages de Sadioga, Keur Farba, Ndiomdy, Dagassoukoum, Felane, Keur Mor Diop, Keur Dabo, Keur Cheikhou, Pethie, Baye, Keur Bouba, Keur Waly Penda, Yerwago, Keur Mathioro, Mbelane, Goudeme, Keur Bacary, Keur Soukoum entre autres.

Peuplés d'environ 25.000 âmes répartis autour de près de 3000 ménages, ces villages comme le constatent ses occupants sont toujours laissés à eux-mêmes. Car sans eau courante, ni électricité, leurs habitants peinent à poursuivre d'autres activités dépendant de ces deux facteurs vitaux. C'est en effet l'exemple avec l'agriculture assistée, l'élevage intensif et autres activités dérivées.

Dans le secteur de l'éducation, le peu d'écoliers qui fréquentent les établissements ne sont guère en mesure de s'offrir aux nouvelles technologies de l'information et la communication. Et les cours de renforcement effectués souvent la nuit sont quasi impossibles. Les étudiants en congé sont aussi sevrés des cours à distance surtout pendant les périodes de confinement. Et l'essentiel d'entre eux sont toujours dans l'obligation de parcourir le reste des villages voisins pour recharger leurs téléphones.

Un faisceau de manquements que les populations vivent depuis plusieurs décennies et aucune solution n'a été trouvée à ces problèmes. Aujourd'hui, ces populations décident de reprendre la hache de guerre pour combattre ce qu'elles appellent une injustice sociale, car ils ne peuvent accepter que de grands villages comme Sadioga, Keur Farba, Felane, Keur Farba, Ndiomdy etc restent encore sevrés du minimum vital en ce 21e siècle.