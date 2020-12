Sénégal: Sedhiou - Appui à la qualité des enseignements/apprentissages - L'Unicef généralise son soutien en kits scolaires

L'inspection d'académie de Sédhiou a procédé hier, lundi 28 décembre, à la remise des kits scolaires aux inspections de l'éducation et de la formation de Goudomp, Sédhiou et de Bounkiling.

Ces outils didactiques se composent de cahiers, de stylos, d'ardoises et de matériels de géométrie obtenus sur financement de l'UNICEF dans le cadre du soutien à la réussite scolaire et à la résilience face à la précarité accentuée par la prévalence de la maladie à coronavirus. L'académie loue un partenariat riche et fécond avec ce fonds des Nations unies pour l'enfance dans la région de Sédhiou.

C'est en effet une enveloppe globale de 17 millions en valeur de nos francs composée de kits scolaires sur financement de l'UNICEF, le fonds des Nations unies pour l'enfance destinée à l'académie de Sédhiou. Hier matin lundi, les représentants des inspections de l'éducation et de la formation de Sédhiou, Goudomp et de Bounkiling sont venus enlever leur quota. Lamine Sylla, le secrétaire général de l'inspection d'académie de Sédhiou explique que « ces kits scolaires proviennent du soutien de l'UNICEF et se compose de 29.500 cahiers de 100 pages, 7.360 ardoises, 7.360 et autant de stylos rouges que de bleus et 7.360 matériels de géométrie ».

Partenaire permanent de l'académie de Sédhiou surtout en période de la crise sanitaire à coronavirus, l'UNICEF aura beaucoup contribué à la résilience du système éducatif selon toujours Lamine Sylla, le secrétaire général de l'académie de Sédhiou : « nous profitons de cette occasion pour remercier l'UNICEF pour son accompagnement permanent à l'académie de Sédhiou dans le sillage de l'amélioration de la qualité des enseignements/apprentissages à l'école.

Au début de la pandémie nous avions eu un soutien en termes de kits sanitaires de 24.000.000 de CFA à savoir les lave-mains, le gel hydrologique, de masques et autres équipements de protection » relève-t-il. Et de poursuivre de façon spécifique sur les appuis de résilience : « dans le processus avec le concept « Apprendre à la maison » avec la démultiplication des ouvrages, c'est un financement à hauteur de 29.000.000 CFA que l'UNICEF nous a octroyé, l'embellissement des écoles élémentaires et la formation avoisinent les 10.000.000 de CFA. Donc en six mois, c'est environ 80 millions que l'UNICEF a injectés dans la région de Sédhiou, via son académie ».

Pour le président de l'Union régionale des associations de parents d'élèves Coumbamang Danso, ce geste arrive à son heure : « c'est vraiment un appui qui arrive à son heure car avec cette pandémie de coronavirus, nous parents d'élèves sommes très lessivés financièrement. Mais avec ce geste de l'UNICEF, c'est vraiment un soulagement », a lancé le vieil homme.