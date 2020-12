Sénégal: Validation et vulgarisation de la contribution déterminée nationale au titre de l'accord de paris sur le climat - Le Sénégal tient sa feuille de route contre le réchauffement climatique

Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a présidé hier, lundi 28 décembre 2020, un atelier national de vulgarisation de la Contribution déterminée au niveau national (CDN) au titre de l'Accord de Paris sur le changement climatique.

Après sa validation par le président de la République, Macky Sall, le 9 décembre dernier lors du Conseil des ministres, le Sénégal dispose désormais d'une Contribution déterminée nationale qui est sa feuille de route en matière environnementale, a annoncé le ministre.

Après la 21ème Conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unis sur les changements climatiques (COP21) à Paris, d'où est né l'Accord de Paris sur le climat, le Sénégal a adopté et ratifié cet engagement mondial contre le changement climatique en 2016, explique le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall. Il a présidé l'atelier national de vulgarisation de la Contribution déterminée au niveau national CDN, au titre des accords de Paris hier, lundi 28 décembre 2020. Cet accord de Paris prévoit, en son article 4, que «les Etats signataires ont l'obligation d'élaborer mais de communiquer ce qu'on appelle la Contribution déterminée au niveau national», a fait savoir le ministre. «C'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, les acteurs ont commencés à travailler pour mettre en place cette Contribution déterminée nationale pour notre pays. Sa validation par le président Macky Sall, lors du Conseil des ministres, le 9 décembre dernier, a permis d'avoir une Contribution déterminée nationale qui est officiellement la feuille de route de l'Etat du Sénégal en matière environnementale», note M. Sall.

Selon lui, cette feuille de route est révisable tous les 5 ans ; «mais nous avons pris des engagements pour réaliser, sur le compte du Sénégal, l'ensemble des actions d'atténuations et d'adaptations pour un budget de 13 milliards de dollars américains, dont 7,4 milliards de dollars concernent l'atténuation et 4,3 milliards de dollars concernent l'adaptation». Considérant la CDN ambitieuse, il invite la presse à bien partager et vulgariser cette feuille de route environnementale pour les 10 prochaines années. Pour rappel, l'objectif principal de l'Accord de Paris est de faire en sorte qu'on n'augmente pas le niveau de température mondiale à plus de 2°C (degré Celsius) par rapport à la situation de référence qu'on appelle la situation préindustrielle qui date de 2010.

LES PILIERS DE LA LUTTE CONTRE LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

En ce qui concerne la lutte contre les effets du changement climatique, il y a deux piliers, affirme le ministre. «Le premier pilier est l'adaptation, qui consiste à trouver des moyens pour assurer la résilience des populations lorsque les catastrophes liés à des changements climatiques surviennent. Il y a des projets qui sont déjà en cours notamment avec le projet WACA pour la protection côtière, la corniche Est, la corniche Ouest, Saint-Louis, Gorée. Ce sont des projets ambitieux que le Sénégal compte mettre en place avec l'aide des partenaires au développement. Le deuxième pilier, c'est l'atténuation qui a un budget de 4,3 milliards de dollars ; c'est mettre en place des projets capables de séquestrer le maximum de carbone de manière générale. Faire en sorte que nous puissions réduire les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit des pollutions industrielles ou les automobiles. Mais le reboisement aussi est un élément important qui est parmi les priorités du quinquennat du président de la République, Macky Sall, et (il figure) en bonne place dans la PSEVERT. Donc, il faut un reboisement durable et inclusif du territoire national. Quand nous arrivons à atteindre cet objectif, nous allons réaliser des milliers de tonnes de carbone à travers la séquestration». Le ministre informe également de la poursuite des discussions par rapport à l'Accord de Paris.

Selon lui, lors de la COP25 qui a eu lieu en Espagne, «la discussion sur l'article 6, concernant le marché Carbonne a été passionnante, parce que les acteurs n'ont pas pu s'entendre de manière définitive sur ces questions». Conformément à l'article 6, alinéa 2 (article 6.2), sur la «version bilatérale», les pays en développement demande à ce que, lorsqu'il y a des échanges de manière bilatérale, que ces échanges fassent l'objet de prélèvement d'office. Or, l'article 2.6 prévoit un prélèvement volontaire, relève-t-il. Et Abdou Karim Sall de souligner que l'autre volet sur lequel la discussion n'a pas pu aboutir concerne l'article 6.4 qui parle du processus par le mécanisme des Nations Unis qui prévoit un prélèvement obligatoire ; mais le taux de prélèvement était considéré comme très faible. «Les pays en développement avaient demandé à ce qu'on relève ce taux pour le faire passer de 2% à 5% ou à 6%. Voilà un certain nombre de questions qui sont en discussion, qui seront discuté lors de la prochaine conférence (COP26 de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques, ndlr). Nous allons continuer à défendre les positions sénégalaises mais également les positions dans le cadre africains pour que nous puissions peser sur la balance et que la contribution des pays développés soient significatives sur l'adaptation et l'atténuation», ajoutera-t-il.

TRANSFORMATION DE LA CENTRALE A CHARBON DE SENDOU EN CENTRALE A GAZ, D'ICI 2023

Revenant sur les projets, Abdou Karim Sall affirme : «on peut dire que nous sommes déjà à 150 millions de dollars de financement, y compris tous les projets dont on n'a parlé tantôt comme le BRT, le TER, et le mix énergétique». A son avis, le président de la République a beaucoup fait sur le mix énergétique, avec les centrales solaire. La centrale éoliens participe à réduire de manière considérable le niveau d'émission des gaz. D'ailleurs, annonce-t-il, d'ici 2023, la centrale à charbon de Sendou va être transformé en central à gaz ; ce qui est un élément déterminant dans la limitation des émissions de gaz à effet de serre.