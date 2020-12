Cameroun: Tennis - La prospection de Mary Pierce

interview

A la faveur de la 24e édition du tournoi des vétérans organisée récemment à Yaoundé, le Cameroun a eu l'honneur d'accueillir Mary Caroline Pierce. L'ancienne championne française de tennis, ex-numéro 3 mondiale, est vainqueur de l'Open d'Australie en 1995 et Roland Garros en 2000.

L'ancienne joueuse aux deux Grand chelem était surtout présente pour encadrer les jeunes espoirs du tennis camerounais. C'est ainsi que Mary Pierce a pu jauger le niveau des graines locales à la faveur d'une exhibition avec la jeune Gloria Atanga. Rencontré par CT, l'ex-reine des courts, aujourd'hui âgée de 45 ans, s'est confiée sur la nécessité d'un meilleur encadrement du tennis camerounais, ainsi que sur ses projets résolument tournés vers l'Afrique.

Que retenez-vous au terme de votre séjour au Cameroun ?

Ce qui m'a le plus marqué au Cameroun, c'est l'accueil. Les gens ici sont attentionnés et souriants. Je me suis senti chez moi. J'ai été marquée par la gestion des mesures barrières du Covid-19 dès l'aéroport. Le port du masque est respecté partout où je me suis rendue. J'ai vraiment apprécié la gestion de la pandémie. J'espère pouvoir revenir et pourquoi pas, avec d'autres amis, des anciens joueurs ou joueuses pour disputer des parties de tennis.

Comment jugez-vous le niveau des jeunes pratiquants du tennis que vous avez observés ?

Je pense qu'il y a du talent et du potentiel au Cameroun. Il y a des jeunes qui jouent très bien. On a vu une petite fille de sept ans qui est prometteuse. De même qu'un garçon de huit ans, gaucher, qui joue bien aussi. Je crois qu'il est important d'investir davantage dans le tennis au Cameroun afin que ce sport évolue comme le football qui est le sport-roi au Cameroun. Il y a de très bons athlètes forts physiquement qui sont prêts à travailler. C'est une qualité très importante. A mon humble avis, si le Cameroun s'investit dans le tennis et dans ces jeunes, il peut avoir des champions dans le futur.

Qu'est-ce qui explique votre orientation vers le tennis africain ?

J'aime l'Afrique. J'aime ce continent qui est dans mon cœur depuis plusieurs années. Je crois fort en ce continent. Les jeunes Africains ont des atouts qui ne demandent qu'à être exploités. J'ai envie de leur donner une opportunité. Quand j'avais 13 ans, ma famille n'avait pas assez d'argent et on avait besoin d'aide. Donc, j'ai eu un sponsor qui m'a permis de jouer au tennis et devenir une championne par la suite. J'ai envie de donner cette occasion à des jeunes et de m'investir dans le tennis en Afrique. Actuellement, j'aide un jeune Ivoirien de 18 ans, Eliaquim Coulibaly qui est entraîné par Christophe Couprie. Il est en France depuis le mois de septembre. C'est un gaucher qui a beaucoup de potentiel. J'ai envie de l'aider afin qu'il devienne le premier joueur d'Afrique noire à percer dans le tennis mondial. Mon souhait est que son parcours puisse inspirer d'autres jeunes garçons et filles du continent à rêver d'une brillante carrière dans le circuit.

Selon vous, que manque-t-il à l'Afrique pour se hisser dans l'élite du tennis mondial ?

Déjà, il faut commencer par des éléments basiques tels que les infrastructures, des encadreurs bien formés, du matériel adéquat. Il faut beaucoup de compétitions. Patrick Mouratoglou, le coach de Serena Williams, avec qui je travaille, veut aussi s'impliquer et aider le tennis africain. Nous avons parlé éventuellement de faire des choses en Afrique espérant que cela va se concrétiser très prochainement. C'est quelque chose qui brûle en moi et que j'ai vraiment envie de faire.