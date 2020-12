Cameroun: Santé - Près de 700 personnels à former

Un concours d'entrée des infirmiers spécialisés dans les écoles de formation a été lancé le 24 décembre dernier par le ministre de la Santé publique.

680 exactement. C'est le nombre de places disponibles dans le cadre du concours d'entrée des personnels infirmiers spécialisés et médico-sanitaires dans les écoles publiques et privées du Cameroun. Le concours a été lancé le 24 décembre dernier par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie. Il se fera essentiellement sur étude de dossiers dans des conditions précises. En effet, il faut être âgé de 40 ans au plus pour les candidats agents de l'Etat et jouir d'une ancienneté de deux ans. Les autres candidats devront être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier 2020.

Ce concours concerne deux catégories principales : les techniciens principaux médico-sanitaires et les infirmiers spécialisés. La première catégorie comprend les options génie sanitaire (60), imagerie médicale (60), kinésithérapie (60), optique/réfraction (60), prothèses dentaires (60), psychomotricité et relation (60), sciences pharmaceutiques (60), ainsi que soins dentaires (60). Cette filière est ouverte pour tout diplômé de baccalauréat, de GCE Advanced Level en deux matières scientifiques et de brevet de technicien.

S'agissant de la deuxième catégorie, il faut avoir un diplôme d'Etat d'infirmier. Ces infirmiers spécialisés seront ainsi formés dans les options ophtalmologie (50), anesthésie/réanimation (50), santé mentale (50) et gérontologie (50). Le dépôt des dossiers de candidature est attendu jusqu'au 8 janvier 2021. Cette formation d'une nouvelle cuvée de personnels de santé vise à renforcer les personnels déjà présents sur le terrain et particulièrement sollicités en ce contexte de Covid-19.