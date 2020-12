Cameroun: Site de l'ex-Cellucam - Une délégation gouvernementale sur le terrain

Il était question pour les différents départements ministériels hier à Edéa de s'approprier les composantes du futur projet de transformation de bois.

Ce lundi 28 décembre 2020 à Edéa, département de la Sanaga-Maritime, région du Littoral, une importante délégation interministérielle est descendue sur le site de l'ex-Cellucam (Cellulose du Cameroun). Il s'agissait pour Gabriel Dodo Ndoke, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique (Minmidt), et de ses collègues du gouvernement, de mettre en application une prescription du Premier ministre, Joseph Dion Ngute, à toutes les parties prenantes, dans le cadre de l'ambitieux projet d'implantation d'un complexe intégré de transformation de bois : s'approprier toutes les composantes du projet et accélérer les procédures pendantes pour un démarrage effectif de la Société camerounaise d'industrie et d'exploitation de bois (Scieb), entreprise à capitaux 100% nationaux, porteuse de l'initiative.

La descente a débuté sur la partie construite de l'ex-Cellucam qui elle, n'est pas concernée par ce projet de renaissance de la filière forêt-bois dans la ville d'Edéa. Mais le ministre Dodo Ndoke a annoncé une décontamination et un démantèlement des installations pour un usage futur dont décidera le gouvernement. La partie allouée à la Scieb est celle non construite, également visitée par la délégation qui a eu droit à une vue du complexe présentée par le chef de projet, Mamoudou Bobbo, avant le débriefing en salle. Et la visite des deux parties du site n'était pas anodine, comme l'a rappelé le Minmidt : « Il est question à partir de cet instant que la démarcation soit faite. »

Le débriefing quant à lui était l'occasion pour les membres du gouvernement de poser les questions liées à leurs départements ministériels respectifs, en rapport avec le futur complexe intégré qui va créer plus de 2500 emplois directs et plus de 6000 emplois indirects. C'était aussi l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce projet en trois phases, qui s'étend de 2021 à 2030. D'abord le complexe bois jusqu'en 2023. Ensuite, la phase II entre 2025 et 2027, portant sur le complexe de production d'énergie. Pour finir, de 2028 à 2030, une unité de pâte à papier et sylviculture.

C'était aussi l'occasion pour l'entreprise, à travers son directeur général, Mohamadou Hamida, de faire le point sur le projet : « Pour la première phase, la plupart des machines ont d'ores et déjà été commandées. Les livraisons sont attendues pour mars 2021 et l'installation des premiers équipements est prévue avant le second semestre. » La Scieb a en plus soumis ses attentes aux pouvoirs publics : l'accompagnement du gouvernement pour l'aménagement des voies d'accès au site ; la fourniture d'électricité et d'eau sur le site ; l'agrément au régime de la zone franche industrielle ; l'exonération des droits de douane et de la TVA relatifs à l'acquisition des équipements nécessaires au projet.