Cameroun: Pouma - Les défis du nouvel exécutif

Le maire, Dorothée Nyodog et ses deux adjoints, récemment installés, doivent prioritairement s'attaquer aux routes.

Les batailles électorales terminées, place maintenant au travail pour le développement de l'arrondissement de Pouma et le bien-être des populations. « Vous êtes désormais le maire des populations de Pouma, dans leur diversité culturelle, ethnique, sociale et politique ». Propos du préfet de la Sanaga-Maritime, Cyrille Yvan Abondo, lors de la récente installation du nouvel exécutif municipal. Aux commandes, le nouveau maire de Pouma, Dorothée Nyodog, et ses deux adjoints, respectivement André Nguidjol et Joseph Marie Mbamba.

Comme défis à relever, figure en bonne place l'amélioration des conditions de vie de la population. Ceci à travers la construction des infrastructures, la promotion de l'agro-pastoral, l'amélioration du secteur de l'éducation, la promotion de la paix et du vivre ensemble, etc. Mais le préfet a relevé qu'une attention particulière devait être portée aux routes de l'arrondissement. Et pour Cyrille Yvan Abondo, les populations attendent aussi des solutions concrètes pour leurs problèmes d'approvisionnement en eau et électricité, outre l'aménagement des pistes.

« Mon équipe et moi n'avons pas attendu l'installation officielle pour nous mettre au travail. En 9 mois, les réalisations sont déjà visibles », a indiqué le maire ti. Pour mieux relever ces défis, des recommandations ont été faites par la tutelle. Entre autres, l'hygiène et la salubrité publiques, qui ne doivent pas être un vain mot mais une réalité dans toutes les agglomérations et villages de la commune.

Le préfet a demandé au maire d'être, à l'image des Amazones de la Grèce antique, dynamique, forte, conquérante et gagnante. Il a ajouté qu'un bon manager est celui qui sait tout faire pour atteindre les objectifs. Les adjoints au ont été appelés à travailler dans en parfaite synergie avec les forces vives de Pouma.