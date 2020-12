Ile Maurice: Prix de l'enseignant de l'Union africaine - Maurice honoré à travers Yogesh Khoody

Ce professeur du collège Régis Chaperon s'est distingué parmi les six meilleurs enseignants du continent africain. La finale s'est tenue le 21 décembre.

Il s'est distingué parmi les six meilleurs enseignants du continent africain. Lui, c'est notre compatriote Yogesh Khoody, enseignant en physique et head of department au collège d'État Dr Regis Chaperon. Il a représenté Maurice à la 2e édition du Prix de l'enseignant de l'Union africaine 2020, dont la finale s'est tenue le 21 décembre.

«C'est un honneur pour notre pays, mais aussi une fierté pour le collège, mes élèves et tous ceux qui me connaissent», affirme Yogesh Khoody. Il ne nous le cache pas: il a été très ému lors de l'annonce des résultats. «Ce sont mes efforts durant plus de deux décennies qui ont été récompensés. D'une part, j'ai pu faire quelque chose pour mon pays, et d'autre part, j'ai aussi inspiré mes élèves et mes collègues à toujours viser plus haut. Il faut les motiver à prendre part à des projets internationaux», estime cet enseignant de 48 ans. Sans compter qu'au bout du compte, «ce sont les élèves qui en sortent gagnants».

Comment cela est-il arrivé jusque-là ? «En mars, le ministère de l'Éducation a lancé un appel à candidatures en vue de ce concours organisé par l'Union africaine (UA). Tous les enseignants répondant aux critères d'éligibilité pouvaient y participer. Le ministère a effectué des entretiens avec chacun des soumissionnaires afin d'en faire une sélection nationale. Il a alors désigné deux enseignants pour représenter le pays, un homme et une femme. À son tour, l'UA a procédé à une présélection des candidats pour participer à la finale. C'est ainsi que j'ai été choisi et par la suite nominé parmi les six gagnants.» Yogesh Khoody ajoute que ce prix va l'aider à servir le pays «car le gouvernement s'est engagé à réformer le secteur de l'éducation, selon le sustainable development goal 4 établi par l'UNESCO.»

Les cinq autres pays désignés lors du concours sont le Kenya, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Ghana et le Nigeria. Lors de la cérémonie inaugurale de remise du prix continental des enseignants en 2019, trois pays avaient été désignés, à savoir le Ghana, l'Ouganda et le Kenya. Ce prix a été «créé comme un moyen de démontrer le respect pour les enseignants et la profession enseignante, en encourageant et en célébrant les enseignants engagés en Afrique», explique l'UA. «Le mécanisme du prix mettra en lumière les "grands" enseignants et facilitera le partage de leurs histoires remarquables. Il rehaussera le statut de l'enseignement et incitera les meilleurs candidats possibles à se joindre à la profession enseignante.»

Bio Express

En 1998, cet ancien élève du Sookdeo Bissoondoyal State College débute sa carrière dans le professorat, au collège Hindu Girls'. En 2002, Yogesh Khoody passe au collège d'État Mootoocoomaren Sangeelee, suivi de Sir Abdool Raman Osman State College, Phoenix State Secondary School (SSS), Sodnac SSS où il sera promu au rang de head of department en 2007, Vacoas SSS et finalement au Dr Regis Chaperon SSS en 2018. L'année dernière, il a participé avec ses élèves du Grade 13 au projet intitulé «L'utilisation des stratégies pédagogiques innovatrices dans la classe». Le leur était basé sur le recours aux concepts liés à la physique pour réaliser un jardin vertical. En 2019 toujours, il a eu l'occasion d'assister à un séminaire de deux semaines en Chine, dans le cadre de l'Excellent Teachers Training for Developing Countries. Cette année, avec ses élèves de Grade 12, Yogesh Khoody a participé au Sandwatch Programme de l'UNESCO.

Auparavant, cet habitant de Bonne-Terre à Solferino, Vacoas, a obtenu une licence en Physics & Applied Mathematics à l'université de Natal au Durban, en Afrique du Sud, suivi d'un post graduate certificate in education (PGCE) au Mauritius Institute of Education (MIE). Il est marié à Vidya Khoody, enseignante en biologie au Bambous SSS (département filles). Le couple a deux enfants, un fils en Grade 13 et une fille en Grade 12.