Egypte: Le pays signe avec la BEI - Un accord de 1,1 mds d'euros dans le transport

La ministre de la Coopération internationale, Rania el-Machat a signé avec la directrice de la Banque européenne d'investissement (BEI) pour les pays voisins de l'UE, Flavia Palanza, un accord de 1,1 milliard d'euros en faveur de trois accords dans le domaine du transport.

Il s'agit des projets de conversion du chemin de fer d'Abou Kiir en métro sur une longueur de 22 km, de remise en état du tramway el-Raml sur une distance de 13 km et de la ligne 2 du métro sur une longueur de 23 km.

Ce financement a été consenti dans le cadre d'un accord approuvé par la BEI pour l'Egypte, d'un montant total de 1,9 milliard d'euros en juillet dernier à l'appui du secteur du transport et des PME, à raison de 800 millions d'euros décaissés à la National Bank of Egypt (NBE) au profit des PME et de 1,1 milliard d'euros dédiés au ministère du transport.

El-Machat a salué le partenariat stratégique entre l'Egypte et la BEI qui vient soutenir la stratégie nationale du développement durable 2030, en adéquation avec les Objectifs du développement durable de l'ONU (ODD).

Le partenariat avec la BEI a permis d'exécuter de nombreux projets variés dans des secteurs à l'appui du développement social et économique, a-t-elle dit, faisant état d'environ 10,6 milliards d'euros de fonds débloqués par la Banque au profit de l'Egypte.

Le ministre du transport, Kamel el-Wazir a pour sa part indiqué que la conversion du tramway d'Abou Kiir en métro et la remise en état du tramway d'el-Raml constituaient un bond qualitatif notoire dans les transports en Alexandrie.

Il a salué la coopération avec la BEI dans le domaine des projets de locomotion électrique écologique qui contribue au déplacement de millions de citoyens par jour.

La responsable européenne a indiqué que la Banque accordait une priorité aux projets soutenant le secteur du transport durable tels le métro et le tramway, et expliqué que l'accord signé aujourd'hui avait pour objectif d'appuyer les objectifs du gouvernement égyptien visant l'amélioration des conditions de vie des citoyens, le renforcement des infrastructures de transport, et la lutte contre le changement climatique en réduisant les émissions de CO2.

La première tranche du fonds à hauteur de 600 millions d'euros a été signé avec l'Autorité nationale du métro, a-t-elle poursuivi, ajoutant que la seconde tranche serait probablement convenue l'an prochain.

L'ambassadeur de l'UE au Caire, Christian Burger a affirmé que le gouvernement égyptien avait déployé de grands efforts avec les partenaires de la BEI pour assurer des transports sûrs et durables et faciliter le déplacement des citoyens.

L'UE est engagée à soutenir la croissance verte en Egypte qui doit passer par plusieurs moyens dont les transports propres et durables, a-t-il dit.

L'enveloppe de coopération convenue avec la BEI (avant la signature d'un financement-cadre) est évaluée à près de 2,1 milliards d'euros sous forme de fonds et de dons affectés à 16 projets de développement dans divers domaines dont l'eau potable, le drainage sanitaire, le transport et les PME.

