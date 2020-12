Egypte: Le ministère de l'Environnement tient à adopter des initiatives écologiques pour la sauvegarde des ressources naturelles

La ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, a souligné, ce mardi, 29 Dec, le souci continu du ministère d'adopter des initiatives qui sont dans l'intérêt de différentes couches de la société, dont notamment la femme qui joue un rôle central dans la préservation de l'environnement, la sauvegarde des ressources naturelles et la réalisation du développement durable.

Mme Fouad a tenu ces propos lors de la signature d'un protocole de coopération entre l'Autorité de régulation de la gestion des déchets relevant du ministère et le secteur privé (compagnies IFFCO et Tagaddod), dans le domaine de l'intégration de la femme dans le travail écologique à travers l'initiative (Vous êtes le début), qui permet aux femmes de gérer les déchets de leurs maisons et de sensibiliser leurs familles au recyclage de toutes les huiles alimentaires usagées, et ce à partir de janvier 2021 et pour une période de six mois.

Ce protocole est l'un des fruits du dialogue sociétal tenu par le ministère au cours de ces dernières années pour la participation au développement du système des déchets, de concert avec les jeunes, les ONG et le secteur privé dans les différents gouvernorats, a-t-elle ajouté.