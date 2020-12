Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Attirer davantage de jeunes vers les métiers du numérique à l'ére de Covid-19

Une conférence-débat consacrée aux défis et enjeux de l'entrepreneuriat à l'ère du covid-19 a réuni quelques dizaines de jeunes, le 23 décembre, à Brazzaville. L'obectif de cet échange était d'encourager les jeunes congolais à profiter des opportunités qu'offrent les nouvelles technologies.

Au cours de la conférence-débat consacrée aux défis et enjeux de l'entrepreneuriat à l'ère du covid-19 , les trois conférenciers Steve Ndende, Prince Youlou et Antonin Idriss Bossoto ont invité les participants à se tourner vers le numérique afin de mieux vendre leurs produits et services, surtout en cette période où la pandémie du covid-19 touche presque tous les secteurs d'activités.

Ainsi, Steve Ndende et Prince Youlou ont présentation de leurs différentes applications en ligne consistant à vendre des produits et services. Pour ces conférenciers, lancer une activité en ligne n'est pas une mince affaire; car il y a des obstacles et des défis à relever. Il faudra avoir un esprit bien déterminé pour aller jusqu'au bout. « La difficulté dans l'entrepreneuriat est que vous n'avez toujours pas de budget qui soit à la hauteur de vos ambitions », a indiqué Prince Youlou.

En outre, les deux conférenciers ont aussi expliqué le e-commerce aux jeunes, un secteur peu connu du public. Les jeunes doivent innover pour mettre leur business en ligne, ils doivent s'adapter au temps actuel, ont indiqué les conférenciers. Le e-commerce existe bien au Congo, mais c'est aux Congolais de le développer en se servant de la communication, moyen par excellence pour atteindre la cible.

De son côté, Antonin Bossoto a insisté sur les attitudes qu'un entrepreneur doit avoir pour réussir son activité pendant la période de crise sanitaire. « Un entrepreneur à la base doit s'attendre à tout, il devrait adopter un état d'esprit créatif et de gagnant, car celui-ci permet de transformer ces échecs en opportunités, puisque des échecs sont des moyens d'apprentissage et de perfectionnement » a-t-il signifié .

Notons que les supports de communication les moins coûteux permettant à votre produit d'être visible sont les réseaux sociaux, a-t-il précisé. Il faut dépasser l'étape de 5000 amis pour avoir plus de notoriété. Cela permet de se positionner et d'attirer l'attention sur votre produit.