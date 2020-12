Congo-Brazzaville: District de Kindamba - Des fournitures scolaires pour plus de 4 000 élèves et enseignants

Le don du président de l'Assemblée nationale, député de la circonscription électorale unique de Kindamba, dans le département du Pool, Isidore Mvouba, a été remis récemment aux bénéficiaires par son directeur de cabinet, Hubert Bemba-Milandou.

Composé de 3500 sacs scolaires, 9 000 cahiers, 11 000 stylos, 400 ardoises, 3 504 règles, 7500 crayons, 3500 gommes, 3500 tailles crayons, 42 cartons de craies et 105 rames de papier, ce don est destiné à environ 4000 élèves et enseignants de la sous-préfecture de Kindamba. Il s'agit notamment des vingt-deux écoles que comptent les inspections d'enseignement primaire et secondaire général 1er degré ainsi que celle de l'enseignement secondaire technique 1er degré.

Réceptionnant la dotation au nom des bénéficiaires, le sous-préfet de Kindamba, Victor Loumouamou, a salué cet élan de générosité du président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, qui ne ménage aucun effort pour trouver des solutions visant l'amélioration des conditions de vie de ses mandants. « Sans distinction aucune d'opinion, le cœur toujours à gauche et à la main, le député du district de Kindamba, à l'exemple de son mentor, son excellence Monsieur Denis Sassou N'Guesso, président de la République, ne cesse de ménager ses efforts pour s'activer avec amour de manière constante et sans désemparer dans le développement économique et socio-culturel de sa circonscription électorale. Toute la population de Kindamba en est consciente », a-t-il déclaré.

Selon lui, ce geste vise uniquement l'amélioration des conditions pédagogiques et didactiques dans tous les établissements scolaires de Kindamba. Profitant de cette occasion, Victor Loumouamou a présenté d'autres doléances des parents d'élèves qui se résument, entre autres, à l'amélioration des conditions d'apprentissage. Il s'agit principalement du lancement des travaux du lycée d'enseignement général alternatif et transitionnel Nkounkou Loubamba de Kindamba. Le but étant, a rappelé le sous-préfet, d'enrayer le cycle interminable de décrochage scolaire de 70 % de brevetés chaque année depuis 1998.

« Chaque année, le CEG de Kindamba sur les 100 candidats présentés, 92 réussissent au BEPC. Malheureusement, compte tenu des moyens des parents, il y a une rupture de la scolarisation de ces élèves parce qu'ils doivent aller à Mindouli, à Brazzaville ou à Pointe-Noire pour poursuivre leurs études », a plaidé Victor Loumouamou, comptant sur la générosité légendaire et la réactivité que leur député a toujours fait montre suite aux besoins fondés exprimés.

Transmettant les kits aux inspecteurs d'enseignements de Kindamba, le sous-préfet leur a demandé d'en faire bon usage.

Remettant un échantillon du don au sous-préfet, le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Hubert Bemba-Milandou, a rappelé qu'il s'agit d'une contribution d'Isidore Mvouba au système éducatif congolais. « Au nom du président de l'Assemblée nationale qui a reçu vos doléances, ces kits scolaires sont destinés à près de 4000 apprenants... En posant cet acte, le président de l'Assemblée nationale souhaite vivement que le taux de réussite soit de 100%. Il souhaite également que les jeunes filles puissent exceller et que beaucoup de cadres sortent de Kindamba », a-t-il déclaré.

S'agissant des nouvelles doléances formulées par la population, Hubert Bemba-Milandou a assuré qu'elles seront étudiées et des solutions seront apportées au fur et à mesure. La priorité étant la construction du lycée d'enseignement général alternatif Nkounkou-Loubamba.