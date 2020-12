Congo-Brazzaville: Energie - Clément Mouamba inaugure le poste 30/20KV-2X25MVA de la société E2C

Situé à Vindoulou dans le cinquième arrondissement de la ville côtière, Mongo-Mpoukou, le poste 30/20KV-2X25MVA de la société Energie électrique du Congo (E2C) a été inauguré, le 28 décembre par le premier ministre, Clément Mouamba. Il était accompagné de Serge Blaise Zoniaba, Jean Bruno Danga Adou respectivement ministre de l'énergie et de l'hydraulique et directeur général de la société E2C, quelques autres membres du gouvernement et des invités.

En plus de la réduction des coûts de transport des habitants du quartier Vindoulou, le poste 30/20KV-2X25MVA de la société E2C permettra de raccorder au réseau électrique de ladite société, une population estimée à près de 279 000 habitants soit environ 46500 ménages et des usines situées dans ce quartier. Cette inauguration est associée à l'électrification et à l'ouverture du point de vente E2C du quartier Vindoulou.

S'exprimant à l'occasion de cette cérémonie, Jean Bruno Danga Adou a expliqué que dans le cadre de l'exécution du programme de société du président de la République, il a été prescrit à la société Energie électrique du Congo, à travers son conseil d'administration, par le gouvernement de la République, des orientations parmi lesquelles accentuer la desserte en électricité et relever la qualité de l'énergie distribuée à travers la réalisation des investissements nécessaires à l'extension ; à la densification du réseau et à l'amélioration de la qualité du service.

« C'est dans cette optique que la E2C avait décidé d'électrifier le quartier Vindoulou à Pointe-Noire, un quartier qui s'étend du rond-point Thystere au péage de Mengo sur la route nationale n° 1 par la création d'une sous station 30/20KV-2X25MVA et la construction de 17 postes, moyennes tensions, basses tensions avec le réseau de distribution basse tension et l'éclairage publique », a-t-il indiqué.

Appréciant pour sa part cet ouvrage, Serge Blaise Zoniaba a signifié que le budget de l'Etat n'a pas été sollicité en vue de la réalisation de ce projet. « Ce poste de transformation illustre la preuve que la réforme du secteur de l'électricité engagée par le gouvernement en 2018 commence à porter ses fruits, ainsi, il faut relever le caractère pro actif de la décision prise par la société E2C en vue de réaliser cet investissement », a-t-il déclaré.

Notons que la réalisation de cet ouvrage a coûté au total plus de trois milliards de francs CFA à la société Energie électrique du Congo (E2C). Cette société est née des cendres de l'ancienne Société nationale d'électricité (SNE) dissoute. Elle est une société anonyme administrée par un conseil d'administration; elle a pour objet la gestion au compte de l'Etat congolais du patrimoine public de l'électricité. A ce titre elle est chargée, entre autres, d'exploiter à titre transitoire comme operateur, le service public de l'électricité afin d'assurer la continuité du service.