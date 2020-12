Congo-Brazzaville: Humour - Les Nyota sur les traces de leur mentor Ronsia

Le duo de choc, Princesse Watuwila et Jovita Songwa, fait avant tout la fierté de l'humoriste congolais qui les a formées en étant récipiendaire du Prix RFI Talents du rire 2020. Elles seront les stars du sixième Abidjan Capitale du rire, festival international au cours duquel leur sera remis le trophée en février 2021.

Tel père, tel fils, a-t-on coutume de dire, et dans le cas des Nyota, c'est « Tel père, telles filles ». En effet, jeunes personnes adorables, le duo féminin tient beaucoup de son « père », Ronsia Kukielukila. Son passage sur les planches des plus grandes scènes du continent est couronné du même succès. Et maintenant, trois ans après lui, Princesse et Jovita reçoivent à leur tour le Prix Rfi Talents du rire. Tout comme l'humoriste, elles travaillent à donner à l'humour congolais ses lettres de noblesse et lui de son côté se réjouit de leur percée. Aussi Ronsia dit-elle haut et fort à qui veut l'entendre : « Princesse Watuwila et Jovita Songwa sont les nouvelles patronnes de l'humour africain ».

Annonçant en premier « la victoire des Nyota » sur les réseaux sociaux, Ronsia a pris le parti de préciser : « L'histoire retiendra d'elles que ce sont les premières femmes à l'avoir reçu en Afrique ». Et, pour Princesse, le fait d'être « les premières femmes humoristes du continent à recevoir le Prix Rfi Talents du rire est un honneur ». Et qui plus est, ajoute-t-elle, « nous sommes fières de porter haut les couleurs de notre drapeau car à travers Les Nyota c'est la République démocratique du Congo qui est honorée ».

Par ailleurs, c'est avec son enthousiasme habituel que Princesse a confié au Courrier de Kinshasa : « Je suis reconnaissante envers toutes les personnes qui ont cru en nous, nous ont soutenues, familles, public, artistes, journalistes et tout particulièrement Ronsia. Il a su voir dès le début que nous pouvions faire un bon duo ». Comme en écho à cette reconnaissance, de son côté, le mentor affirme : « Je suis fier d'avoir porté ce duo dès sa création et jusqu'au sommet... Bon vent à elles et que Dieu les bénisse ».

Alors qu'elles se disent « émues, heureuses, fières et reconnaissantes envers toutes les personnes qui ont cru en nous et nous ont soutenues de partout », Les Nyota ne se grisent pas du fait qu'elles brillent sur le firmament du continent. En effet, si tout leur réussit en ce moment, le seul bémol, selon Princesse, « c'est que le gouvernement n'arrive pas à réaliser que la culture peut nous porter encore plus loin, aider ce pays à se relever ». Et de conclure avec regret : « Je suis attristée parce que les spectacles sont annulés à cause des mesures préventives car si nous ne pouvons monter sur scène, c'est compliqué ! »