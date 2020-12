Maroc: Mohamed Benabdelkader s'enquiert de l'avancement des travaux d' aménagement du tribunal administratif d'Agadir

Le ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, s'est enquis lundi de l'état d'avancement des travaux d'aménagement du tribunal administratif d'Agadir. Nécessitant une enveloppe de plus de 6 MDH, ce projet porte notamment sur l'installation d'un ascenseur, la mise en place de bureaux, d'une cantine et d'une salle de prière, ainsi que l'aménagement des archives et la réalisation des travaux de réseau électrique et informatique.

A cette occasion, Mohamed Benabdelkader, accompagné de plusieurs responsables judiciaires et élus locaux, a effectué une tournée dans les différentes dépendances et structures de ce tribunal. Par ailleurs, le ministre a procédé à la Cour d'appel à la remise de wissams Royaux dont SM le Roi Mohammed VI a bien voulu gratifier des fonctionnaires et cadres du secrétariat-greffe au niveau de la circonscription judiciaire d'Agadir et ce à l'occasion du 21ème anniversaire de la fête du Trône.

Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Benabdelkader a indiqué que sa visite à la circonscription judiciaire d'Agadir s'inscrit dans le cadre des tournées effectuées dans les différentes régions du Royaume, pour s'enquérir du bon déroulement des chantiers liés aux infrastructures judiciaires.