Maroc: La BVC dans le rouge du 21 au 25 décembre

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 21 au 25 décembre 2020 dans le rouge, ses deux principaux indices, Masi et Madex, accusant des baisses respectives de 2,37% et 2,46%.

Au terme de cette semaine, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a reculé à 11.247,33 points, alors que le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a baissé à 9.153,47 points. Dans ces conditions, les performances "YearTo-Date" (YTD) de ces deux baromètres se trouvent respectivement placées à -7,6% et -7,72%.

Le nouvel indice Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides cotées à la place casablancaise, s'est replié de 2,59% à 920,09 points, rapporte la MAP.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a baissé de 2,43% à 10.204,02 points et le FTSE Morocco All-Liquid a reculé de 0,42% à 9.688,00 points. Concernant l'indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10", il a cédé 2,76% à 857,45 points. Sur le plan sectoriel, 18 compartiments des 24 représentés à la cote ont terminé la semaine sur une note négative, les secteurs "Bâtiment et matériaux de construction", "Matériels, logiciels et services informatiques" et le compartiment "Services aux collectivités" enregistrant des replis de 4,3%, 3,94% et 3,78%.

Contre-tendance, le secteur de la "Société de portefeuilles-Holdings" a signé une progression de 6,87%, meilleure performance, devançant celui de "Chimie" (+2,23%). La capitalisation boursière s'est chiffrée à plus de 583,11 milliards de dirhams(MMDH), tandis que le volume global s'est élevé à plus de 1,46 MMDH.

Durant cette période, les meilleures performances hebdomadaires ont été l'œuvre de Jet Contractors (9,84%), Sonasid (+7,06%), Delta Holding (+6,92%), CDM (+4,84%), et Lesieur Cristal (+2,83%). En revanche, Stroc Industrie (- 6,46%), HPS (-5,19%), Involys (- 5,15%) et Afriquia Gaz (-5%) ont signé les plus fortes baisses de la semaine.

Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Bank of Africa avec une part de 41,93%, suivi d'Attijariwafa Bank (12,34%), Cosumar (10,08%) et d'Itissalat Al-Maghrib (8,13%).