Ile Maurice: Agression sanglante à Pointe-aux-piments - La compagne du blessé témoigne

Elle est encore sous le choc. Son époux de 29 ans a été frappé de plusieurs coups de couteau. Il se retrouve dans un état critique aux soins intensifs de l'hôpital SSRN à Pamplemousses. Il a dû subir une délicate intervention chirurgicale.

La bagarre sanglante a eu lieu au domicile du jeune homme à Pointe-aux-Piments, le vendredi 25 décembre. Le présumé agresseur, qui a pris la fuite après l'incident a été arrêté le lendemain lors d'une opération menée par les sergents Mootoo et Ramdany, les constables Celine et Calcutteeah de la Criminal Investigation Division (CID) de Trou-aux-Biches, dirigés par l'inspecteur Seegoolam.

Raffick Nuckched, 46 ans, un employé d'hôtel habitant Triolet, est passé aux aveux. Le quadragénaire dit avoir agi par jalousie car il soupçonne l'habitant de Pointe-aux-Piments d'entretenir une liaison avec son épouse de 42 ans qui a déserté le toit conjugal. La quadragénaire a, elle,, porté plainte contre Raffick Nuckched qu'elle accuse de l'avoir giflée après une dispute dans l'après-midi du 25 décembre.

De son côté, l'épouse du blessé, âgée de 27 ans, est catégorique. Elle défend ce dernier. «Je le connais depuis 7 ans. Il n'est pas infidèle. Nous avons deux enfants de 2 et 6 ans. C'est un père qui ne vit que pour sa famille et ses enfants.» Il se peut qu'on cherche à nuire à la réputation de son époux. «Je ne vous cache pas que mon époux s'est fait beaucoup d'ennemis. On est jaloux de sa réussite. On colporte des rumeurs sur lui. Il était lui aussi un simple employé d'hôtel, mais il a quitté son emploi pour se mettre à son compte. À 29 ans il a pu s'acheter deux speedboats. Cependant, ce que les gens ne savent pas c'est que nous avons contracté un emprunt et que nous avons aussi des dettes à rembourser. Ils pensent que nous roulons sur l'or», relate-t-elle. «De plus, le Covid-19 a tout chamboulé. Durant le confinement il n'y a pas eu de clients. Les affaires ne marchaient pas et nous avons décidé de nous lancer dans la vente de poisson. Mon époux va pêcher le soir. Il rentre le matin et nous allons vendre notre marchandise à Arsenal. Mais lorsque nous nous sommes lancés dans cette activité, ça aussi n'a pas plu aux gens. Je suis avec mon époux la plupart du temps. Nous travaillons même ensemble. Le peu de temps qu'il lui reste, il le passe à se reposer à la maison. Comment peut-on dire qu'il est infidèle», martèle cette mère de famille. Elle explique que le suspect et son époux se connaissaient car ils travaillaient auparavant pour le même groupe hôtelier.

Raffick Nuckched a comparu devant la Bail and Remand Court dimanche pour tentative de meurtre avant d'être reconduit en cellule.