Togo: Edoh plaide encore pour le culte de Saint Sylvestre

Entendu ou pas, le Pasteur Edoh Komi, adjoint au Maire de la Commune de Golfe 2, Bè Centre (Hédzranawoé) continue sa plaidoirie en faveur de la réouverture totale des lieux de culte au Togo. En attendant que ceci ne devienne effective, il a une doléance pour la célébration de Saint Sylvestre : Une révision de l'heure de fin du culte du réveillon du Saint Sylvestre de 23h à 1h30. Lecture !

En effet, Depuis l'apparition de Coronavirus, tous les lieux de culte sont fermés et l'ouverture est faite de manière progressive dans les préfectures du Golfe et d'Agoè-Nyivé dans le respect des mesures barrières.

Alors que dans quelques heures, l'humanité toute entière va entrer dans le dernier dimanche (jour du culte pour la majorité des chrétiens) de l'année 2020, nous venons PLAIDER auprès du gouvernement Togolais pour l'AMOUR DE DIEU d'ouvrir définitivement le reste des lieux de culte encore fermés. Ce sera l'occasion pour ces derniers de procéder aux derniers cultes de l'année le dimanche et le jeudi respectivement 27 et 31 décembre dans la ferveur collective de prières et de témoignages de RECONNAISSANCE À DIEU pour ses bienfaits et ceux à venir dans l'année prochaine.

Conscients que le Coronavirus est un fléau qui fait rage et ravage la vie des milliers de personnes, la victoire sur cette pandémie est toutefois irréversible. Mais à la seule condition que les efforts soient unanimement conjugués entre les LEADERS SPIRITUELS et TEMPORELS. C'est fort de cette condition sine qua none que nous PLAIDONS pour l'ouverture définitive de tous les lieux de culte ainsi que la révision de l'heure de fin de culte du réveillon du Saint Sylvestre de 23h à 1h30.

Le Mouvement Martin Luther King promet que toutes les dispositions sont prises pour le respect scrupuleux des mesures barrières dans les différents lieux de culte.

À DIEU SEUL LA GLOIRE AU SIÈCLE DES SIÈCLES !