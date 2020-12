Cote d'Ivoire: Anyama/Législatives 2021 - Les communautés choisissent Fatim Bamba Coulibaly

La plateforme des mouvements de jeunesse et de soutien proche du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) et la société civile de la commune d'Anyama a tenu ses assises le samedi 26 décembre 2020, dans un complexe hôtelier de ladite commune.

A l'issue desdites assises, les associations et mouvements de la plateforme ont porté leur choix sur Mme Fatim Bamba Coulibaly comme candidate aux législatives prochaines.

C'est fort de cette dynamique de voir leur souhait se réaliser, qu'une délégation de plus de quarante personnes de la plateforme a procédé le lundi 28 décembre, à la visite des communautés vivant à Anyama.

A l'occasion, sous la direction du président de la plateforme, Sangaré Drissa, elle a rencontré la grande communauté du Woroba (Bafing, Bere, Worodougou) ainsi que les communautés Senoufo, Manding, Wê, Abey, Gouro et des ressortissants de Korhogo, Ferké et Boundiali.

Lors de ces rencontres, le porte-parole de la délégation, Yéo Pépégaligui a expliqué leur choix. « Nous avons fait toute notre vie à Anyama. Nous sommes témoins des actions de Mme Fatim Bamba Coulibaly et personne ne peut dire le contraire. Sans poste de responsabilité politique, elle a fait beaucoup de choses pour les populations », a-t-il souligné.

Et de renchérir : « pourquoi ne pas faire d'elle notre porte-parole à l'hémicycle et auprès du gouvernement pour qu'elle nous apporte plus ? Nous sommes venus vous porter la nouvelle de notre intention afin que vous nous aidiez à convaincre Mme Fatim Bamba Coulibaly et à la faire accepter par le Rhdp. Nous la voulons comme candidate ».

Sangaré Drissa, abondant dans le même sens, a fait savoir qu'après leurs assises qui désignent Fatim Bamba Coulibaly comme candidate aux élections législatives, il était de leur devoir de consulter les aînés, prendre des conseils auprès d'eux pour l'accomplissement de ce rêve.

Les différentes communautés rencontrées, selon le porte-parole de la plateforme, ont accueilli l'information avec enthousiasme. « Nous sortons de ces entretiens, fiers de notre choix et de nos échanges », s'est-il félicité.

En Attendant que le choix du Rhdp relativement aux candidats du parti se porte sur leur postulante, les acteurs de la plateforme des mouvements de jeunesse et de soutien proche du Rhdp et la société civile de la commune d'Anyama se donnent toutes les chances pour que Fatim Bamba Coulibaly réponde favorablement à leur demande.