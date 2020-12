Cote d'Ivoire: Sinfra - Le ministère en charge de la solidarité apporte "soutien et réconfort" au chantre non-voyant Eli Zogbé

Le chantre non-voyant Eli Zogbé a reçu le mardi 22 décembre dernier, la visite d'une délégation du Ministère de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, conduite par Virginie Yapo, directrice de la Solidarité.

Les émissaires de la Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Mariatou Koné se sont rendus à Sinfra pour lui apporter le soutien et le réconfort du gouvernement. Cela s'est traduit par des dons en vivres et non vivres notamment des sacs de riz, de l'huile, du sel etc.

Cette visite intervient suite au passage à l'émission C'midi de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), au cours de laquelle ce chantre âgé de 26 ans a lancé un appel à l'aide.

« Après son passage à la télé, la Ministre Mariatou Koné a été très touchée par la situation de cet homme. Elle nous a donc instruit de nous rendre à Sinfra pour lui apporter une aide « a indiqué la directrice de la solidarité, qui avait à ses côtés le secrétaire général de la préfecture de Sinfra.

Marié et père de deux enfants, Éli Zogbé, aveugle de naissance, fait partie d'une famille de 4 enfants non-voyants comme lui. Survenant aux besoins de sa famille avec ses talents de chantre, il traverse des moments beaucoup plus difficiles depuis l' avènement de la Covid 19.

Pour lui, cette aide du Gouvernement est un véritable soulagement. « Mes frères et moi, nous sommes sans soutien, surtout que nous avons perdu récemment notre père. Ces différents vivres et non-vivres vont nous permettre non-seulement de passer de bonnes fêtes, mais aussi nous permettre d'avoir de quoi à manger pendant un bon moment. Je remercie le gouvernement ivoirien et la ministre Mariatou Koné. » a lâché Eli Zogbé au bord des larmes.

Heureux de recevoir des dons, Eli Zogbé et sa famille, espèrent que d'autres bonnes volontés emboitent le pas à la Ministre Mariatou Koné.