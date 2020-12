Congo-Brazzaville: Editions + - Deux films au programme pour boucler l'année dans la gaieté

Pour finir cette année 2020 par une touche positive et réveillonner en mode 7e art et tapis rouge, les Éditions + proposent sur leur page Facebook une séance de cinéma en ligne le 31 décembre en soirée. Au programme deux films multi-primés dans divers festivals internationaux du réalisateur congolais Glad Amog Lemra.

En dépit de la crise sanitaire liée au covid-19 et des mesures restrictives mises en place au Congo pour stopper la pandémie, l'année 2020 a été très riche pour les Editions +. En effet, la maison de publication n'a de cesse recouru au web pour continuer vivre. Une alternative qui a non seulement permis à cette plateforme littéraire et culturelle de maintenir la flamme entre elle et son public, mais surtout d'offrir aux artistes une scène virtuelle pour se produire.

Ainsi, plusieurs activités ont été organisées tels des conférences débats et présentation-dédicace autour du livre et du secteur culturel, des spectacles de slam, conte et théâtre, la diffusion de cérémonie de remise de prix, etc. Et pour clore l'année, la maison d'édition offre une carte blanche à Glad Amog Lemra à travers la diffusion de deux de ses films, à savoir Silence et Entre le marteau et l'enclume.

Le premier film met en scène quatre présidents africains, un émissaire d'une multinationale et une vingtaine de candidats de toute l'Afrique. Pour convaincre les recruteurs, ils ont amené leurs CV et se sont parés de leur plus beaux vêtements. Seuls les meilleurs seront retenus pour représenter l'Afrique à l'international.

Court-métrage d'environ 25 min, « Silence » est une succession d'images tournées en noir et blanc sans aucun son pour permettre à chaque téléspectateur de saisir, selon sa compréhension, les questions qui se bousculent et s'imposent dans ce récit. L'effet est garanti ! Ce film traduit toute l'indignation de Glad Amog Lemra face à la mauvaise gouvernance en Afrique. Il était en compétition officielle dans la catégorie court-métrage au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) en 2017.

S'agissant du deuxième intitulé « Entre le marteau et l'enclume », c'est un long-métrage poignant qui peint l'histoire de plusieurs destins croisés à travers des personnages hauts en couleur. Ce film, c'est aussi l'histoire d'une ville, Brazzaville la verte, qui dans les années 2000, croupit sous le poids de la pression sociale de la population sans cesse grandissante. En parallèle, figure le parcours d'un homme, un patron qui abuse de son pouvoir pour satisfaire sa convoitise et son égoïsme. Un vrai cocktail explosif.

« Entre le marteau et l'enclume » a déjà reçu le prix du meilleur film au festival de Ouidah au Bénin, la mention du jury au festival international du film panafricain de Cannes et le prix d'encouragement à Moscou et bien d'autres encore.

Né à Brazzaville, Glad Amog Lemra est un réalisateur, écrivain et cinéaste franco-congolais résidant actuellement à Paris.