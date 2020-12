Afrique de l'Ouest: Recrudescence du mal dans la sous région, taux de mortalité au Coronavirus du Togo plus élevé que ses voisins

Jusqu'alors très concentrée dans le nord, et observable dans plusieurs grands pays de l'Est et du Sud du continent africain. Dans la partie Ouest, le Togo et ses voisins ne semblent pas du tout être épargnés par le virus du siècle. Quel est donc l'état des lieux et la gestion de la crise au Togo et dans ses pays limitrophes ?

Cette pandémie, dont la première alerte fut lancée de la Chine, dans la province de Hubei à Wuhan, en décembre 2019 a eu le vilain plaisir de s'étendre au reste du monde au début de l'année 2020 et particulièrement dans le mois de mars de l'année susmentionnée.

A l'inquiétude de sa population, le Togo a annoncé le 7 mars son premier cas de Covid-19 en la personne d'une Togolaise vivant à Lomé et ayant séjourné en France, en Turquie et au Bénin avant la confirmation de sa contamination au Covid-19. Le 29 mars, le pays enregistre malheureusement son premier décès.

Avec une population de 8,6 millions habitants en 2020, le Togo compte, à la date du Lundi 28 Décembre 2020, 3576 cas confirmés, 3315 guérisons, 193 cas sous traitement et 68 décès.

A l'Est du pays, les premiers cas sont détectés à partir du 16 mars 2020 et le 7 avril 2020 pour son tout premier décès. Mais à ce jour, Le Bénin qui comptait 10 741 458 habitants en 2016 décompte 3205 cas confirmés, 3061 cas guéris, 100 patients sont encore sous traitement contre 44 décès.

Pour le cas Burkina Faso, le virus se propage à partir du 9 mars 2020, faisant trop tôt par rapport à ses voisins le premier décès au 18 mars 2020 mais avec une population actuelle de 10 532 978 habitants, le pays des hommes intègres enregistre au soir du 28 décembre 2020, 6412 cas confirmés, 4777 cas guéris, 1 553 cas actifs et 82 décès.

Au Ghana voisin et d'après le recensement de 2010, la population est estimée à 24 658 823 habitants. Le premier patient du coronavirus a été signalé au 14 mars 2020 et le premier décès le 28 mars 2020. Le pays récense à ce jour, 54.503 Confirmés, 53.301 patients guéris, 869 cas actifs et 333 décès.

Au vu de l'évolution de la gestion de la crise sanitaire, le Togo a le taux de mortalité le plus élevé dans la gestion de la crise par rapport à ses pays limitrophes et à leurs habitants.