Burkina Faso: Programme de certification au métier de consultant 23 compétences au service du développement des entreprises

Fidèle à sa mission, la Maison de l'entreprise du Burkina Faso (MEBF) œuvre à renforcer la qualité de l'offre de services-conseils aux entreprises burkinabè. Dans cet objectif, elle a mis en place, en 2018, un Programme de certification au métier de consultant (C'MBEF). La cuvée de la 2e promotion de ce programme a effectué sa sortie officielle le mardi 29 décembre 2020, à Ouagadougou, sous le parrainage du directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), Issaka Kargougou.

Selon le directeur général de la MEBF, Lancina Ki, l'initiative de cette formation certifiante entre dans le cadre du Plan stratégique de développement de sa structure. Elle vise à répondre aux besoins grandissants de formation appliquée des cadres des structures d'appui aux Petites et Moyennes Entreprises, des cabinets, des bureaux d'études, des consultants indépendants et des centres de ressources en entrepreneuriat, a-t-il fait savoir. Pendant six mois, les 23 impétrants ont reçu des enseignements de formateurs expérimentés sur des modules comme l'ingénierie du conseil, l'esprit et la création d'entreprise, le diagnostic d'entreprise, les techniques de montage de plan d'affaires, le marketing des services, la formation de formateurs en gestion d'entreprise. Avec ces connaissances théoriques et pratiques acquises, M. Ki ne doute pas de la capacité de ceux qui sont désormais « aguerris et familiers au métier de consultant et aux outils modernes d'accompagnement des PME» à contribuer à la forte résilience des entreprises, à travers des appuis-conseils de qualité.

« C'est par la qualité de vos prestations de consultance sur le terrain que vous ferez la différence avec ceux qui se prévalent du titre de consultants sans en avoir les qualifications requises», a lancé le directeur de la MEBF aux sortants. Il les a invités à faire du programme C'MEBF un label qualité envié par tous.

Dans la même veine, le parrain a invité ses filleuls à honorer l'image de la Maison de l'entreprise par des offres de services de belles factures, à être des consultants modèles, en satisfaisant aux valeurs d'abnégation, de sacrifices et de rigueur qu'exige ce métier.

La différence par la qualité des prestations

« Certes, vous vous êtes engagés sur une voie difficile de par ses incertitudes, mais vous allez sans aucun doute rendre service à la Nation, en accompagnant des entreprises en quête de développement et de richesses», a conseillé M. Kargougou.

Pour lui, ce programme de la MEBF mérite d'être salué, car il contribue à apporter une solution à une préoccupation actuelle du monde des affaires, à savoir la performance de l'accompagnement des PME. Un programme dont l'initiateur, quand il était à la tête de la Maison de l'entreprise, a fait remarquer l'actuel directeur général.

Le délégué général des désormais consultants certifiés C'MEBF, Yssouf Dera, s'est dit satisfait de la qualité des enseignements qui leur ont été dispensés durant les six mois de formation. «Toute chose qui nous rend plus aptes à répondre adéquatement aux besoins d'accompagnement multiples et multiformes, sans cesse croissant des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises », a-t-il confié. M. Dèra a invité les partenaires techniques et financiers, les entreprises, les projets et programmes de développement et la MEBF à solliciter leurs expertises dans la mise en œuvre de leurs activités de formations, d'appui-conseils et d'accompagnements du secteur privé et public. Au nom de ces collègues, M. Dèra a traduit sa gratitude à la Maison de l'entreprise pour l'initiative et la qualité du programme dont ils ont bénéficié.