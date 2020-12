Burkina Faso: Police de l'eau - Ambroise au contact des gardiens de l'or bleu

Le Secrétariat permanent pour la gestion intégrée des Ressources en eau (SP-GIRE) a initié une rencontre entre le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Niouga Ambroise Ouédraogo, et les acteurs du Service de police de l'eau des treize régions du Burkina le vendredi 18 décembre 2020 à Bobo-Dioulasso. Il s'est agi d'échanger sur les actions menées et les difficultés rencontrées par ledit Service afin de proposer des solutions.

Dans l'optique de faire face aux problèmes rencontrés dans la protection et la préservation des ressources en eau, le gouvernement burkinabè a mis en place un processus d'amélioration de la gestion des ressources en eau dont le Service de police de l'eau. Il assure l'application de l'ensemble de la réglementation visant à limiter les atteintes quantitatives et qualitatives à l'équilibre de la gestion des ressources en eau superficielles ainsi qu'aux milieux aquatiques des domaines public et privé.

Comme acquis engrangés par le Service de police de l'eau, il ressort que 22 berges de retenues d'eau ont été libérées, 15000 personnes ont été sensibilisées au respect de la bande de servitude, notamment les populations riveraines. En plus de la sensibilisation, des actions de répression ont menées. Ainsi, 695 unités de production d'eau préemballée ont été identifiées dont 352 contraintes à se conformer à la réglementation en vigueur. Plusieurs entreprises qui rejettent des résidus de pollution et celles qui ne traitent pas les déchets solides ou liquides conformément aux textes en vigueur avant de les jeter dans la nature ont été contraintes à payer la contribution financière en matière d'eau (CFE), et cette répression a permis de récolter 12 millions de F CFA au profit de l'Etat.

Visiblement satisfait, Florentin Garba, responsable de la Police de l'eau dans les Hauts-Bassins, a salué l'initiative de la rencontre à sa juste valeur et pense que les félicitations sont pour l'ensemble de toutes les structures (gendarmerie, police nationale, police municipale et autres agents assermentés d'autres corps) qui interviennent en matière de police de l'eau. « Une telle rencontre nous permet de réajuster le tir et de tenir compte des autres structures qui interviennent en matière de police de l'eau qui peuvent soulever leurs préoccupations afin de trouver des solutions », a-t-il dit. Selon lui, afin de pouvoir continuer à faire beaucoup plus de contrôles, ils vont poursuivre sur les grandes lignes avant de s'attaquer à d'autres axes.

S'agissant des difficultés, M. Garba a souligné l'insuffisance et l'irrégularité des moyens financiers, la mise à disposition tardive des budgets, le manque d'enfouissement technique et de centre de traitement des boues de vidange issues des industries.

Par ailleurs, pour le travail abattu et les nombreux résultats positifs sur le terrain, une lettre de félicitations et d'encouragements a été adressée aux responsables des services Police de l'eau des 13 régions par le ministre de tutelle.

Reconnaissant qu'après quelques années d'activité, leurs espoirs sont en train d'être comblés au regard des différentes actions menées par la Police de l'eau, le maire de la commune de Bobo-Dioulasso, Bourahima Sanou, a confié être satisfait des Services Police de l'eau. « La police de l'eau contribue à l'assainissement de notre ville et travaille à mettre de l'ordre dans le secteur de la production d'eau préemballée utilisée comme eau de boisson », a-t-il soutenu.

Dans la même veine le ministre de tutelle, Niouga Ambroise Ouédraogo, a déclaré que l'importance du rôle du Service police de l'eau n'est plus à démontrer vu les résultats atteints. Il a rappelé que l'ambition de son département concorde avec l'engagement du président Roch Marc Christian Kaboré de faire en sorte que tous les Burkinabè aient accès à une source d'eau pour les divers usages. De ce fait, il les a exhortés à persévérer dans le même esprit de travail bien accompli afin d'engranger des résultats plus éclatants.