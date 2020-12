Cote d'Ivoire: Absence de promotion des personnes du 3ème âge - Une organisation interpelle le gouvernement

Sénior, bibliothèque de l'Afrique, brille de mille feux''. Tel est le thème de la 4ème édition du Salon international des personnes du troisième âge dénommé ''Kôrôday's, initié par l'Ong Houkanénian.

Qui a eu lieu le mardi 29 décembre 2020 au Centre évangile pour tous, sis à Cocody Riviéra III cité Eeci. En présence de nombreux partenaires et organisations sœurs. Objectif, favoriser la réelle contribution des séniors dans le développement durable de la nation.

A cette rencontre d'échanges, de retrouvailles, de divertissement et de bien-être retransmise en direct sur les réseaux sociaux pour cause de Covid-19, Mme Madeleine Loukou, présidente de ladite organisation, a vivement remercié le ministère de l'Emploi et des affaires sociales, de la Salubrité et de l'assainissement et de l'ensemble des partenaires et panelistes pour leur soutien.

« Dans notre société, ces personnes sont laissées-pour-compte. C'est un cri du cœur. Nous souhaiterions qu'elles soient prises en compte. Ce sont des personnes très importantes pour la société mondiale, en particularité pour la Côte d'Ivoire » a-t-elle dit d'entrée avant d'attirer l'attention du gouvernement.

« C'est un devoir pour le gouvernement de les prendre en charge. En termes de plaidoyer, nous aimerions que ces personnes aient une place de choix dans la société. Qu'on leur accorde des égards. Ce sont des personnes de valeur. Elles ont beaucoup appris, donc elles ont beaucoup à donner. Il faudrait que le gouvernement jette un regard particulier sur le devenir de ces personnes qui ont donné beaucoup à la nation » a-t-elle plaidé.

Raymond Papé, directeur général de la société mutualiste des retraités du privé de Côte d'Ivoire, a surtout proposé une collaboration étroite avec l'Ong Houkabénian, pour une prise en charge efficiente des séniors. En vue de la création d'un centre aéré pour divertissements, centres de gériatrie, la suppression des impôts sur pension etc.