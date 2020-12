Cote d'Ivoire: La saison 2020 se termine en beauté - Championnat national de lutte

La Fédération ivoirienne de lutte (Fil) a bouclé sa saison 2020 dimanche dernier, avec les finales du championnat national qui se sont déroulées au parc des sports de Treichville. Une compétition qui a réuni 320 athlètes issus de 19 clubs dont 5 venus de l'intérieur du pays (Soubré, Lauzoua, Tafiré, Abengourou et Grand-Bassam). Le nombreux public qui a effectué le déplacement a eu droit à un beau spectacle.

Au niveau de la compétition proprement dite, les combats ont été âpres et ont permis de découvrir que la lutte ivoirienne dispose d'un riche vivier. Les plus jeunes, plus nombreux, ont rivalisé d'ardeur dans les catégories mini-poussins, poussins, benjamins, minimes et cadettes). Les juniors et les séniors se sont également bien illustrés. Des combats qui ont eu lieu sous le regard attentif des dirigeants de l'Uffl (Union des fédérations francophones de lutte) et de la direction technique qui a pris beaucoup de notes. La Soa, Winners Blessing, Cna sont les clubs qui sont se distingués au cours de cette compétition d'un niveau jugé moyen par les responsables de la Fil.

« Vu l'engouement qu'a connu cette compétition, nous ne pouvons qu'être satisfaits de cette fin de saison. Nous avons assisté à une très belle fête. Le niveau était moyen. Cela s'explique par le fait que nous n'avons pas pu dérouler toutes les activités prévues cette saison 2020, à cause de la crise sanitaire. Il y a de la bonne graine, nous allons continuer à former ces jeunes athlètes pour qu'ils soient les élites de demain », a déclaré Honoré Allou Kadjo, le président de la Fil.

Après ces finales, cap désormais sur les défis de la nouvelle saison et les qualifications pour les J.O qui constituent l'un des défis majeurs de la fédération. Deux athlètes ivoiriens, Amy Youin chez les dames, et Ulrich Manouan (hommes), iront à la conquête des places qualificatives pour Tokyo 2021.