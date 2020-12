Cote d'Ivoire: Marchés Publics - L'Autorité de régulation des marchés publics passe en revue son plan d'actions stratégique 2019-2021

Evaluer la mise en œuvre des actions prévues dans le plan de travail annuel des départements et divisions de l'Anrmp, identifier les difficultés et y apporter des actions correctives avant que son plan stratégique 2019-2021 n'arrive à son terme, tels sont les objectifs du séminaire-bilan de l'Autorité de régulation des marchés publics qui a eu lieu du 14 au 18 décembre à Grand Bassam.

Organisé par le Conseil de régulation et le secrétariat général de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, le séminaire visait également à faire de l'Anrmp une institution forte avec des procédures modernes et des ressources humaines outillées pour le traitement efficace de toutes les questions relatives aux marchés publics et à la régulation. « Pour réaliser nos ambitions, il est impérieux d'apprécier régulièrement le chemin qui nous sépare de nos objectifs. C'est pourquoi, au cours de ce séminaire, nous allons ensemble évaluer la mise en œuvre des engagements pris au cours de notre séminaire précédent, en appréciant les progrès réalisés. Les actions qui connaissent des difficultés d'exécution seront également passées en revue afin qu'ensemble, nous définissions les mesures adéquates pour surmonter les écueils qui entravent leur réalisation », a indiqué Oumar Ouattara, secrétaire général de l'Anrmp.

Outre la revue de la mise en œuvre du plan stratégique 2019-2020, les participants au séminaire ont bénéficié de sessions de renforcement de leurs capacités sur « les modèles organisationnels » et l'appropriation de la vision de l'Anrmp.

L'Autorité nationale de régulation des marchés publics est le régulateur des marchés publics en Côte d'Ivoire. Elle a pour missions, entre autres, de formuler des avis au ministre chargé des marchés publics pour la définition et l'amélioration des politiques en vue des actions de réforme du système des marchés publics, de statuer sur les différends ou litiges nés entre une autorité contractante et un acteur privé à l'occasion de la passation de la commande publique dans les conditions prévues par le Code des marchés publics et le décret n°2018-358 du 29 mars 2018 déterminant les règles relatives aux contrats de partenariats public-privé.