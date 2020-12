Afrique: Soutenance de mémoire - Une secrétaire au ministère des affaires étrangères s'engage dans la lutte contre la question de l'apatridie

Kouadio Adjoua Solange épse Douho, secrétaire au ministère des affaires étrangères, a obtenu la mention « très bien » avec une note de 16/20 à la soutenance de son master 2 au département de l'Unité pédagogique de journalisme web de l'Institut des sciences et techniques de la communication (Istc-Polytechnique) d'Abidjan-Cocody. Autour du thème : « Presse en ligne et traitement de l'information sur l'apatridie »

Elle était face au jury présidé par le professeur Adopo Achi, le mardi 29 décembre 2020, à la salle Jean Claude Bayala de l'Istc, en présence de parents et amis.

« J'ai choisi ce thème sur l'apatridie parce que j'ai sous la main un apatride né en Côte d'Ivoire qui ne peut pas se marier, ni scolariser ses enfants et jusque-là il n'y a pas d'issues à sa situation Donc j'ai pensé à toute les personnes qui sont dans ce cas et j'ai réfléchi et commencé à chercher pourquoi la Côte d'Ivoire présente un taux élevé de1.6 millions d'apatrides », a expliqué l'impétrante pour justifier le choix de son thème.

Ajoutant qu'elle veut s'engager à lutter contre ce problème qui, à l'en croire, devient un véritable souci pour des familles en particulier et la société en général. Pour ce faire, elle envisage initier des émissions télé et radio, des rencontres d'échanges pour traiter la question de l'apatridie.

Le président du jury, professeur Adopo Achi, s'est lui, félicité de ce choix du thème : « Au regard des conflits de guerre qu'entraine cette question de l'apatridie dans le monde et dans notre pays la Côte d'Ivoire, l'aborder est toujours intéressant et c'est d'autant plus intéressant qu'elle a vu dans la perspective de l'un des medias les plus importants de notre pays. Fraternité Matin ».

Selon lui, cela est donc important de voir comment cet important sujet qui cristallise des passions est traité dans un média à savoir Fratmat.info. Et les résultats auxquels elle est parvenue sont intéressants. « Je pense que l'on pouvait s'appuyer sur ces résultats pour mieux traiter cette question de l'apatridie », a-t-il relevé.

A noter qu'un apatride est selon la convention de New York du 28 septembre 1954, « toute personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Plus simplement, un apatride est une personne dépourvue de nationalité, qui ne bénéficie de la protection d'aucun État. Il y aurait plus de 12 millions d'apatrides, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.