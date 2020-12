Cote d'Ivoire: Fêtes de fin d'année - L'Ong Guela Behi offre une sortie et des cadeaux à des enfants défavorisés

Fidèle à son credo qui est de venir en aide aux enfants vulnérables, aux femmes démunies et aux veuves, l'Ong Guela Behi a, dans le cadre de la fête de Noël, offert samedi dernier une sortie et un Arbre de Noël à environ 200 enfants des sous-quartiers de Campement à Koumassi et de Koweit à Yopougon.

A bord de deux cars de la Société des transports abidjanais (Sotra), les tout-petits ont visité la baie de la ville historique de Grand-Bassam. Ils ont ensuite eu droit, dans un espace hôtelier en bordure de mer, à un repas, puis à des cadeaux.

La présidente de l'Ong Guela Behi, Rosette Guy, a fait savoir que cette activité vise à faire vivre des moments heureux à des enfants qui n'ont pas toujours l'occasion d'en vivre dans la période de Noël. « Nous avons permis à ces enfants de s'évader, de prendre un repas copieux et de se recréer à la plage », a souligné la présidente.L'Ong Guela Behi a été créée en 2002.

En plus des activités citées plus haut, l'organisation aide également les femmes en difficulté, battues au foyer, violées et incarcérées. « Nous apportons notre appui sous diverses formes pour leur permettre de retrouver leur dignité », relève Rosette Guy. C'est d'ailleurs dans cette optique que l'Ong sera aux côtés des femmes de la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (Maca) lors de l'édition 2021 de la fête des Mères .