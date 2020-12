Cote d'Ivoire: Koroday's - L'Ong Houkabenian célèbre les personnes du 3ème âge

L'Ong Houkabenian a organisé la 4è édition du Salon international des personnes du 3è âge dénommé « Koroday's », le mardi 29 décembre 2020, à Abidjan-Cocody Riviera 3 en vue de les célébrer

Du fait de la pandémie à coronavirus (Covid-19), cette édition s'est déroulée en visioconférence autour du thème : «Senior, Bibliothèque de l'Afrique Brille de mille Feux.». L'objectif de cette rencontre est de favoriser la réelle contribution des personnes du 3è âge au développement durable du pays.

La présidente de l'Ong Houkabenian, Madeleine Loukou, a rappelé que sa structure œuvre non seulement pour les personnes du 3è âge, mais aussi pour les femmes enceintes et les nourrices. C'est pourquoi elle invite le gouvernement ivoirien à accorder davantage d'importance à ces personnes qui ont tant donné à la nation et ce, dans divers domaines..

Pour sa part, le directeur général de la Société mutualiste des retraités du privé de Côte d'Ivoire (Somurepci), Robert Kouamé, a exhorté les personnes âgées à cultiver l'amour et la solidarité entre elles. « J'invite tous les retraités et les personnes âgées à la solidarité. Car si l'Ong Houkabenian nous invite chaque année pour nous célébrées, je pense que nous devons être solidaires », a-t-il exhorté. « Si nous sommes solidaires, nous pouvons demander à l'Etat de créer un centre spécialisé pour prendre en charge les pathologies des retraités et personnes âgées », a poursuivi Robert Kouamé.

Abordant dans le même sens, Raymond Pape, président de la Fédération nationale des associations et Ong des personnes âgées de Cote d'Ivoire a invité les séniors à prendre conscience de leur valeur. Car dit-il, une personne âgée est une bibliothèque que l'on peut et doit fréquenter.