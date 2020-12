Cote d'Ivoire: Prix de la meilleure visibilité - Emmanuel Kouassi a été honoré, le 23 décembre

Prix de la meilleure visibilité de l'université Alassane Ouattara dans la presse. Cette reconnaissance a été attribuée le 23 décembre dernier à cinq journalistes dont Emmanuel Kouassi, chef de service Région du média de service public Fraternité Matin. C'était le 23 décembre dernier, à Bouaké, à l'université Alassane Ouattara, en présence de plusieurs personnalités et responsables de l'institution hôte.

Organisée dans une ambiance festive, cette rencontre a été pour le président de l'université Alassane Ouattara, Pr Lazare Poamé, l'occasion de rappeler l'important rôle des journalistes qui justifie la tenue d'une telle cérémonie de reconnaissance : «Très chers lauréats, le pouvoir dont vous disposez à travers les médiats a été manié avec dextérité et selon le paradigme de l'éthique de responsabilité. Vos productions sur l'Uao en sont des illustrations tangibles. Grâce à vos écrits physiques et numériques, grâce aux images véhiculées à travers le monde sur l'Uao, notre institution peut se targuer d'être mondialement connue et reconnue. C'est pourquoi tous les acteurs de l'université se joignent à moi pour vous adresser à la fois des remerciements et des félicitations. Je suis particulièrement heureux de vous présenter comme des modèles à nos jeunes étudiants désireux d'embrasser la carrière de journaliste en quête de repères que ne sauraient leur donner leurs pairs ».

Après avoir cité tous les honneurs récoltés par l'université Alassane Ouattara, et présentés au monde entier à travers les productions des journalistes, le Pr Lazare Poamé a attiré l'attention sur les raisons qui ont motivé l'institution de ce prix : « Comme vous pouvez le constater, nous avons de nombreuses raisons d'aspirer à une visibilité à la mesure de nos particularités et de nos performances qui devraient faire de nous l'une des meilleures universités de l'espace interafricain ».

Ordinateur portable, un lot d'ouvrages et dotation financière

A cette rencontre spéciale, chaque lauréat a reçu un prix composé d'un ordinateur portable, d'un parchemin, d'ouvrages et d'une dotation financière. Tout en exprimant sa gratitude au président de l'université hôte pour avoir institué ce prix spécial dans le milieu de la presse, Emmanuel Kouassi a dit l'intérêt qu'il accorde à cette reconnaissance : « Ce prix est pour moi une exhortation à travailler davantage". Le lauréat n'a pas non plus oublié d'adresser des mots de remerciement à tous ceux qui, de près ou de loin, l'encouragent à toujours donner le meilleur de lui-même dans sa vie professionnelle : « C'est un immense honneur pour moi, pour les dirigeants de Fraternité Matin, pour l'ensemble des travailleurs de Fraternité Matin, pour ma femme et mes enfants de recevoir cette gratification qui récompense mon travail ».

Il est à noter que l'université a été trois fois lauréate du prix d'Excellence du Président de la République, décerné au meilleur enseignant-chercheur de Côte d'Ivoire en 2016, 2017 et 2019. Elle a également été lauréate du 2e prix d'excellence de la Femme-chercheure de Côte d'Ivoire en 2016, lauréate du prix d'excellence du Président de la République décerné au meilleur étudiant de Côte d'Ivoire en 2016 et 2017 ; lauréate du prix national du meilleur club de paix des universités et grandes écoles (concours organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en 2017) ; lauréate du concours des Olympiades universitaires du Cames 2018 dans plusieurs domaines et lauréates de la bourse Auf pour le renforcement des capacités des cellules internes d'assurances qualité.