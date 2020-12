Maroc: La pandémie du Coronavirus au centre du rapport annuel de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif 2020

Rabat — La pandémie du Coronavirus et ses répercussions sur l'action des institutions dans la ville sainte a été au centre du rapport annuel publié par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif pour l'année 2020.

Le rapport met l'accent sur la pandémie qui nécessite, selon l'Agence, un travail exceptionnel pour soutenir les hôpitaux et les établissements d'enseignement qui font partie des secteurs touchés par la pandémie.

Selon le rapport, grâce à SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité d'Al Qods, l'Agence a pu mettre en place un programme d'urgence d'un quart de million de dollars américains, afin d'organiser ses interventions, en coordination avec le réseau des hôpitaux d'Al Qods-Est, la direction de l'éducation et de l'enseignement et l'université Al-Qods, et en coopération avec un certain nombre d'associations qui ont contribué à l'opération de l'assistance sociale au profit de plus de 500 familles nécessiteuses, dans le plein respect des conditions de sécurité sanitaire des travailleurs et des bénéficiaires.

L'Agence a poursuivi la concrétisation des instructions de SM le Roi en accordant à son travail à Al-Qods une dimension sociale, tout en poursuivant ses programmes d'assistance sociale sans interruption et en s'acquittant, sans délai, de toutes ses obligations envers ses partenaires à Al-Qods, ce qui renforce sa crédibilité auprès des institutions opérationnelles.

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a organisé, dans le cadre du développement d'une vision commune qui stimule l'innovation et l'initiative, une réunion consultative avec plus de 20 institutions et coalitions civiles, qui s'est terminée par la définition des caractéristiques du modèle de développement qui garantit la protection d'Al Qods et la préservation de son patrimoine religieux et culturel ainsi que la préservation de son statut juridique, a fait savoir le rapport.

Le rapport est axé sur la situation économique, sociale, pédagogique, culturelle et sanitaire dans la ville d'Al Qods à la lumière de la pandémie de la Covid-19, le bilan d'action de l'Agence à Al-Qods pour l'année 2020 et la programmation et les perspectives de l'action de l'Agence à Al-Qods pour l'année 2021.