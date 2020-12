Madagascar: Toliara - Des jeunes initiés à l'entrepreneuriat sportif

La Maison du Sport et ses partenaires lancent la formation des jeunes de l'ex-province de Toliara aux métiers du sport et à l'entrepreneuriat sportif. De bonnes idées émergent.

Le sport et l'entrepreneuriat se m a rien t. C'est ce qui a été expliqué de long en large au premier jour du séminaire régional sur les métiers du sport et l'entrepreneuriat sportif, hier au Centre régional de l'Institut national de formation professionnelle ( CRINFP ) de Toliara. Cinquante-deux jeunes issus des régions Atsimo Andrefana, Anosy, Androy, Menabe et Ihorombe ont été sélectionnés après avoir répondu à un appel à manifestation d'intérêt lancé par la Maison du Sport de Madagascar.

« Notre association œuvre pour la promotion du sport à Madagascar. Le sport constitue déjà un entrepreneuriat à part entière. Mais entreprendre autour des métiers du sport est aussi tout à fait possible, gratifiant et rentable. Le séminaire consiste alors à leur partager des expériences et du vécu de sportifs ou d'anciens sportifs, des jeunes sportifs qui sont dans l'entrepreneuriat, à leur faire comprendre que le sport n'est pas seulement un exercice physique mais peut mener loin dans la vie personnelle et sociale » explique Anny Andrianaivonirina, présidente de l'association Maison du Sport de Madagascar, journaliste sportive et ancienne championne de Madagascar en Judo.

Projets

La direction régionale de la Jeunesse et du Sport a contribué dans la sélection des jeunes sportifs et a particulièrement mis l'accent sur les sportifs de Morombe, Ankazoabo, Betioky, Saint Augustin, Ampanihy, Sakaraha et Taolagnaro qui seront les étoiles de demain.

Diverses disciplines sont représentées à la formation qui durera en tout quatre jours. Le football, le handball, le volley ball, le basket ball, l'athlétisme, le judo et le handisport. Eddy Houssein de la discipline basket ball sur fauteuil roulant a témoigné hier du parcours de son équipe. « Nous avons connu pas mal d'échecs, nous avons connu des pleurs à chaque défaite mais nous sommes aujourd' hui imbattables dans le pays et dans tout l'océan indien et rêvons de jouer dans un avenir très proche au championnat d'Afrique » a-t-il témoigné. Franklin Andriamanarivo, directeur régional de la Jeunesse et des Sports pour Atsimo Andrefana a décortiqué le milieu sportif en parlant des règlements intérieurs, des disciplines, des mutations inter-clubs et de son parcours en tant qu'entraineur des Barea Junior.

La journée abordera les thèmes du montage de projet et de l'entrepreneuriat, de l'éducation des jeunes et verra encore le partage d'expériences de deux jeunes rugby women qui ont déjà traversé les frontières grâce au rugby. Une visite d'infrastructures sportives dans la ville de Toliara et une sortie à la plage de Mangily où les jeunes seront invités à sortir leurs projets respectifs, figurent au programme. Trois séminaires ont déjà été organisés cette année, à Antsiranana, Mahajanga et Antananarivo. La Maison du Sport est soutenue par l'ambassade de France à Madagascar, le ministère de la Jeunesse et des sports et l'Académie nationale des Sports.