Algérie: Octroi de 200 nouvelles aides à la construction rurale pour Constantine

Constantine — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a annoncé mardi à Constantine un programme de 200 nouvelles aides financières à la construction rurale au profit de cette wilaya.

"Il est impératif de concrétiser ces aides en concertation avec le secteur de l'agriculture pour mieux rentabiliser ces investissements",a précisé le ministre en visite de travail à Constantine.

Il a, dans ce sens ajouté que de nouveaux programmes d'aides à l'habitat rural seront inscrits au profit de cette wilaya, au titre de l'exercice 2021.

S'agissant de la prise en charge des zones menacées par le phénomène du glissement de terrain à Constantine, M. Nasri a indiqué que le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville oeuvre à accompagner les efforts initiés dans ce cadre en mobilisant les moyens financiers nécessaires.

La wilaya de Constantine compte cinq sites menacées par le glissement de terrain à Boussouf et Benboulaid (dans la ville de Constantine) et aux communes de Messaoud Boudjeriou, Zighoud Youcef et Didouche Mourad, selon les informations recueillies auprès de responsables concernés qui ont indiqué que le ministère de tutelle vient de mobiliser 500 millions DA pour la prise en charge du problème de glissement de terrain soulevé à Messaoud Boudjeriou.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, avait entamé sa visite à Constantine en président la cérémonie de remise 6.375 logements de type location-vente de l'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement (AADL), avant de procéder à la pose de la première pierre du projets de réalisation de 1.500 LPL à l'extension Ouest de la circonscription administrative Ali Mendjeli et 600 unités de même type au pôle urbain Massinissa dans la commune d'El Khroub.