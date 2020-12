Ile Maurice: Hôpital Jeetoo - Un jeune de 21 ans meurt après une aggression

Il était admis aux soins intensifs de l'hôpital Jeetoo à Port-Louis depuis le 19 décembre. Akash Rye Gunness , 21 ans et habitant Albion, a poussé son dernier souffle mardi.

Selon son cousin de 22 ans qui a été entendu par la police à titre de témoin, Akash Rye Gunness aurait été agressé à coups de tournevis par Joseph Floricourt Botte, alias Cola, après une dispute. Ce jour-là, le suspect âgé de 53 ans et domicilié à Roche-Bois, se serait rendu à Albion pour rencontrer une proche des deux jeunes hommes avec qui il entretenait une relation amoureuse. Cependant, Akash Rye Gunness et son cousin auraient demandé à Joseph Floricourt Botte de ne plus venir ici. Une dispute a alors éclaté et le suspect aurait agressé Akash Rye Gunness à coups de tournevis.

Joseph Floricourt Botte a été arrêté par la police le 21 décembre et a comparu en cour pour «serious assault with aggravation circumstances». Lors de son interrogatoire, le quinquagénaire, charpentier de son état, a expliqué que ce serait les deux habitants d'Albion qui auraient tenté de l'agresser. L'un d'eux avait un couteau. Lorsque l'arme est tombée, il l'a ramassée pour se défendre. «Je ne sais pas si j'ai pu toucher la victime avec le couteau en tentant de me défendre. Je ne sais pas si j'ai pu en atteindre l'un d'eux», a dit Joseph Floricourt Botte aux enquêteurs en présence de son homme de loi, Me Yashraj Bhudoye. Il a comparu de nouveau devant la justice hier, après le décès d'Akash Rye Gunness, et, cette fois, une accusation provisoire de meurtre a été retenue contre lui. La police n'a pu retrouver l'arme qui a été utilisée pour commettre l'agression.

L'enquête est menée par la police d'Albion dirigée par la Woman Police Inspector (WPI) Augustin et la Criminal Investigation d'Albion sous la houlette de l'inspecteur Thandrayen et du surintendant de police Bansoodeb.