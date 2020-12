Maroc: La maison de maternité de Tizi N'Isly, une contribution indéniable à la santé reproductive

Béni Mellal — La maison de maternité de Tizi N'Isly dans la province de Béni Mellal est une structure à vocation médico-sociale qui a vu le jour grâce à un financement de 3,5 millions de dirhams dans le cadre de la deuxième phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Depuis sa mise en service, elle n'a cessé de jouer un rôle agissant sur la voie de la promotion de la condition de la femme dans cette commune rurale, et partant contribuer à l'amélioration des indicateurs de santé maternelle et infantile de la région.

Cette structure veille à offrir aux femmes enceintes de la région montagneuse de Tizi N'Isly et celles des localités avoisinantes des services de santé de proximité, en les prenant en charge et en les accompagnant durant toute la période de grossesse et même après l'accouchement.

Ce projet, qui a pour objectif principal de lutter contre la mortalité néonatale et dont la gestion est assurée par l'Association de protection maternelle et infantile de Tizi N'Isly, a profité à 110 femmes enceintes durant la seule année 2020.

De par l'importance de ses prestations, la maison de maternité de Tizi N'Isly traduit clairement les valeurs de solidarité que l'INDH s'emploie à consacrer à travers ses différents programmes et initiatives orientés vers les populations vulnérables ou en situation de précarité notamment en milieu rural.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la nouvelle génération de projets programmés par l'INDH dans sa phase III et qui visent à renforcer le dispositif de santé maternelle et infantile et à généraliser les soins prénatals et l'accouchement assisté par un personnel qualifié.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l'Association de protection maternelle et infantile, Rabha Ouahi, a indiqué que la maison de maternité de Tizi N'Isly accueille et prend en charge les femmes enceintes plusieurs jours avant l'accouchement en les faisant bénéficier d'un suivi médical. En coordination avec les services du ministère de la Santé, cette entité médico-sociale organise le long de l'année des actions de sensibilisation en faveur des femmes enceintes autour de la santé de la maman et de l'enfant, a-t-elle dit.

"Notre association accompagne les femmes enceintes durant toute la période de grossesse et même après l'accouchement. Elle leur assure aussi un soutien social et psychologique ainsi qu'une alimentation équilibrée et veille à les sensibiliser également à l'importance que revêt la santé de la maman et de l'enfant", a ajouté Mme Ouahi.

Le chef de la division de l'action sociale à la préfecture de Béni Mellal, Abderrahmane Jabir, a affirmé, pour sa part, que la maison de maternité de Tizi N'Isly a été construite en 2019 dans le cadre de la phase II de l'INDH et a accueilli une centaine de femmes enceintes depuis sa création.

Cette structure a bénéficié dans le cadre de la phase III de l'INDH d'une subvention de fonctionnement de 50.000 dirhams au titre de l'année 2019 pour soutenir l'association qui encadre, accompagne et sensibilise les femmes enceintes durant la période de grossesse.

Nombreuses sont les femmes enceintes qui s'intéressent à cette structure sociale, ce qui dénote la prise de conscience de l'importance de la santé maternelle et infantile, et ce, malgré la persistance de la "culture traditionnelle et conservatrice" dans cette région montagneuse où les femmes préfèrent encore accoucher à domicile, s'est-il félicité.

Et d'ajouter que la maison de maternité de Tizi N'Isly va assumer prochainement de nouvelles missions dans le cadre de l'accord-cadre tripartite, signé entre les ministères de l'Intérieur, de la Santé et l'UNICEF qui vise à tirer profit des structures sociales de ce genre pour donner un nouvel élan aux efforts visant l'amélioration de la santé maternelle et infantile au Maroc à travers le renforcement des systèmes de santé communautaire.

D'ailleurs, le renforcement du dispositif de santé maternelle et infantile fait partie des principales priorités de la troisième phase de l'INDH (2019-2023) qui prône la préservation de la dignité et le regain de l'espoir pour les générations montantes.

Dans le cadre de la Phase III de l'INDH, l'amélioration de la santé et de la nutrition maternelle et infantile, particulièrement en milieu rural défavorisé, a été érigée en un axe prioritaire pour soutenir le développement du capital humain des générations montantes.