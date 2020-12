Cote d'Ivoire: Arbres de Noël dans des pouponnières et orphelinats - Bakayoko-Ly Ramata réaffirme son engagement pour le bonheur des tout-petits

Les pouponnières et orphelinats étaient en fête à la faveur de Noël où la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le Pr Bakayoko-Ly Ramata, à travers ses représentants, a réaffirmé la volonté du gouvernement à être présent et solidaire aux côtés des plus petits et plus vulnérables, en leur apportant amour et affection.

A Adjamé, c'est la pouponnière Marie Thérèse Houphouët-Boigny qui a accueilli les invités, parents, amis et Ong partenaires du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. L'ambiance était déjà surchauffée lorsqu'apparaît, à pas mesurés, un père Noël, les bras chargés de cadeaux. Tous les yeux pétillaient de bonheur.

A l'orphelinat de Grand-Bassam, à la pouponnière de Dabou, à Bouaké, à Bingerville, la fête battait son plein avec différentes prestations artistiques. A l'applaudimètre le concours de danse remporte les préférences des jeunes spectateurs avec à la clé, les pitreries des clowns.

« La joie des enfants, la ministre y tient. Pour elle, ils sont la prunelle de nos yeux, nos petits trésors et leur droit au bonheur doit être garanti », affirme, à l'orphelinat de Grand-Bassam, le directeur de cabinet de la ministre, le Pr Thiam Assane, les bras chargés de cadeaux. Il est venu renouveler l'engagement de la ministre à la directrice Lonfo Silué et à l'ensemble des personnels de la structure.

A Adjamé, les représentants du Pr Bakayoko-Ly Ramata ont donné le même message à Seppy Danielle, la patronne de la pouponnière de ladite commune, qui a réussi avec sa dynamique équipe à semer la joie dans le cœur des tout-petits. Même les enfants souffrant de troubles psychomoteurs y ont tenu la dragée haute face aux clowns, en dansant aux sons des musiques à succès du moment.

Pour Ouattara Korotoumou, directrice de la pouponnière de Dabou, les missions assignées à sa structure sont essentielles. Elle a salué l'action des associations et Ong donatrices qui accompagnent l'Etat « à donner une part d'humanité » à tous ces enfants.

A noter que les Conseillers techniques Binaté Namizate et Awa Sylla faisaient partie des délégations.