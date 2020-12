Sénégal: Promotion de la qualité des biens et services au Sénégal - L'ASN et le Pamrai mutualisent leurs efforts

Une session de formation de membres de comités particuliers de certification s'est tenue avant-hier, lundi 28 décembre, à Dakar.

Organisée par l'Association sénégalaise de normalisation (Asn) cette rencontre de trois jours s'inscrivait dans le cadre du Projet d'appui à la mobilisation des ressources et à l'attractivité des investissements (Paimrai) qui a pour objectif d'appuyer le renforcement des capacités de mobilisation des recettes et de contribuer à l'amélioration de l'attractivité de l'environnement fiscal sénégalais, en soutenant notamment certains projets et réformes phares retenus dans le Plan Sénégal Emergent.

Venu représenter le ministre du Développement industriel et des Petites et moyennes industries, le Directeur général de l'Association sénégalaise de normalisation, El Hadj Abdourakhmane Dione a expliqué l'importance de la certification dans le tissu industriel tout en indiquant qu'elle « permet de rassurer le consommateur sur la qualité des produits et services mis à sa disposition ».

Sous ce rapport, il a annoncé que le nouveau plan stratégique de l'Association sénégalaise de normalisation (ASN) prévoit plusieurs programmes de certification dans différents secteurs d'activité, en vue de "promouvoir la qualité des biens et services pour dit-il, permettre au Sénégal de bien positionner nos produits et services sur le marché continental », dans le cadre de la ZLECAF.

Abondant dans le même sens, le coordonnateur de l'unité de gestion du Projet d'appui à la mobilisation des ressources et à l'attractivité des investissements (PAMRAI) a indiqué que la présente session de formation constitue un jalon important dans le processus de mise en place d'une infrastructure nationale de qualité. Non sans rappeler le rôle joué par l'Association sénégalaise de Normalisation dans cette période particulière de crise sanitaire liée à la Covid-19 et tout en appelant à davantage travailler à renforcer l'environnement de promotion de la qualité tant du point de vue normatif que du renforcement des capacités des acteurs.