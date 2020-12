Sénégal: En visite à la mine aurifѐre de Mako - Oumar Sarr satisfait des installations et des investissements sociaux

Le ministre des Mines et de la Géologie a effectué, le 28 décembre 2020, une visite à la société Petowal Mining Company (Pmc) qui exploit la mine de Mako. Oumar Sarr s'est félicité de la qualité des installations ainsi que des actions sociales et investissements consentis par l'entreprise à l'endroit des populations.

Dans le cadre de ses visites aux entreprises aurifères de la région de Kédougou, le ministre des Mines et de la Géologie a démarré, le 28 décembre, par Mako où la société Petowal Mining Company (Pmc) exploite, depuis trois ans, une mine aurifère. Oumar Sarr a pu s'imprégner de tout le processus de traitement et de transformation de l'or. À la fin de la visite, qu'il a jugée « intéressante », le ministre a particulièrement apprécié la politique de responsabilité sociétale que déroule l'entreprise. « Il y a beaucoup d'actions sociales et de développement local dans les domaines de la santé, de l'éducation, des investissements en termes de projet en faveur des femmes et des jeunes », s'est-il félicité. Non sans se réjouir des retombées pour les populations en termes de création d'emplois et de contenu local.

En ce qui concerne le volet environnement, Oumar Sarr a donné également son satisfecit à Pmc qui, à son avis, a mis en place un bon système de traitement des produits chimiques, au regard de la proximité du Parc national du Niokolo Koba. « Il faudrait veiller à ce que cet environnement soit sauvegardé. Pour le moment, c'est le cas », a-t-il exhorté.

20 milliards de redevances financières à l'État au dernier trimestre

Rappelant que l'État est actionnaire dans la société à hauteur de 10 %, Hamidou Oumar Sow, directeur général adjoint de Pmc, a informé que des dividendes ont été récemment versés à l'État. « Nous avons payé cinq milliards de dividendes à l'État à la fin du mois de novembre. En termes de redevances minières, au dernier trimestre, nous étions à 20 milliards de FCfa en seulement deux ans de production. En impôts directs et taxes, on est à 12 milliards de FCfa », a-t-il insisté. Sow a, en outre, fait savoir que l'étude de faisabilité définitive initiale par rapport aux ressources d'un million d'onces avait prévu une durée de vie de sept ans de la mine. Mais, suite au forage supplémentaire qui avait été fait au niveau de la fosse, en 2019, il a été mis en évidence quelque 350 000 onces supplémentaires. « Cela a occasionné une augmentation des réserves et prolongé donc la durée de vie de la mine de deux ans. Nous allons toutefois continuer à faire des recherches sur la concession minière qui fait 87 km2. L'objectif, c'est de trouver des ressources additionnelles qui puissent allonger la durée de vie de la mine », a-t-il indiqué.

-------------------------------------------

707 travailleurs issus de la région de Kédougou

L'entreprise Petowal Mining Company fait travailler 1209 personnes sur le site y compris les sous-traitants. Parmi ces travailleurs, 707 sont issus de la région de Kédougou. « Notre politique d'emploi est basée sur l'équité, la transparence et la préférence locale. Nous déroulons aussi des programmes de stages au profit des travailleurs et nous avons un plan de développement des compétences », a, de son côté, assuré le superintendant des Ressources humaines de Pmc, Kassélé Tidjane Traoré.

----------------------------------------------------------

Appuis aux communautés

Dans le cadre de la politique sociétale de l'entreprise minière, « nous avons injecté, pour le programme maraicher et arboricole, 234,3 millions de FCfa. S'agissant du programme d'intensification de l'agriculture pluviale, nous avons déboursé 83,2 millions de FCfa », a informé Karamokho Seydi Bâ, superintendant de Pmc chargé de la Performance sociale et des relations avec les communautés de la société minière. En ce qui concerne l'élevage et la foresterie, 26,4 millions de FCfa ont été investis, a-t-il ajouté, soulignant que « pour le Fonds d'investissement social et environnemental, la commune de Tomboronkoto et le Conseil départemental de Kédougou ont bénéficié, au minimum, de 450 000 dollars américains, soit près de 241 millions de FCfa ».