Afrique: Demi-finaliste au concours «the voice afrique francophone» - Diyane Adams, une voix du monde

Le jeune artiste musicien et interprète sénégalais, Adama Ndiaye alias Diyane Adams est demi-finaliste à la saison 3 de la compétition «The Voice Afrique francophone». Une voix du monde à découvrir.

Diyane Adams. Le nom sonne étrange pour un Sénégalais, mais il n'est que l'anagramme de Adama Ndiaye. Il est porté par un jeune artiste musicien et interprète qui participe actuellement à la saison 3 de la compétition «The Voice Afrique francophone». Il est qualifié aux demi-finales, à Johannesburg (Afrique du Sud), après avoir élégamment convaincu le jury composé de ténors de la musique africaine. Durant l'audition aveugle, c'est pour peu que son suave cri aigu a paralysé toutes les oreilles mélomanes de la salle de représentation. Les expressions faciales affirmaient une bonne surprise.

Reprenant le tube «Aimer jusqu'à l'impossible» de Tina Arena, il a emprunté jusqu'au contralto de la diva et de sa finesse vocale. Une bonne maîtrise de la vocalise, admettra le jury. C'est d'ailleurs aux premiers timbres et dès le premier couplet que Lokua Kanza et Charlotte Dipanda ont validé le candidat sénégalais. Il fera ensuite sensation en réinterprétant «Simbam» de Viviane Chidid, faisant trémousser jurés et public. Les internautes, sur YouTube principalement, s'enthousiasment des vidéos des passages et leur offre un grand nombre de vues.

Diyane Adams est aussi original par ses dreadlocks qui couvrent une partie de sa tête qu'il couvre souvent de béret sombre, emmitouflé dans des boubous bogolan. Sur sa musique surfent des textes aux questions existentialistes. Ses signatures sont empreintes d'une grande sensibilité, avec une forte dose de panafricanisme «assumé».

Même s'il excelle en musique acoustique et en variétés, il refuse de se cantonner dans quelque carcan musical que ce soit. Il se définit «musicien, artiste du monde». Il conçoit que «la musique n'a pas de frontière et les mélodies et rythmes, nulle barrière». Né et grandi à Saint-Louis, le jeune artiste de la vingtaine y a étudié avant de rejoindre le département d'anglais de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Il passe actuellement son diplôme de licence. Il est crédité d'une personnalité teintée d'humilité, et avec une considérable ouverture d'esprit que soutiennent son regard et ses interventions. Avec sa guitare, sa voix et son talent, Diyane Adams espère atteindre le tableau final et gagner la compétition «The Voice Afrique francophone». Il a déjà le soutien de la direction sénégalaise des Arts et prie celui de tous les Sénégalais.