Congo-Brazzaville: Inondations - Un convoi humanitaire pour plus de 180.000 sinistrés

Le convoi qui a quitté Brazzaville il y a quelques jours apportera un soulagement aux populations victimes des inondations au centre et au nord du pays.

Le convoi fluvial en faveur de plus de 180.000 sinistrés directement affectés par les inondations, soit 36.000 ménages, est composé des vivres, des non vivres, des kits communautaires notamment le matériel de construction, des fournitures scolaires. L'aspect sanitaire est également pris en compte car il y a également les médicaments de première nécessité, des produits d'entretien et d'assainissement, destinés aux centres de santé au bénéfice des populations. Les eaux souillées qui gagnent en hauteur du fait des inondations sont en effet facteur de propagation de certaines maladies hydriques.

Ce sont les localités de Makotipoko dans le département des Plateaux, Mossaka, Loukolela et Bokoma dans la Cuvette, Bouanela, Liranga, Betou, Enyele, Impfondo, Dongou, Epena dans la Likouala, victimes des inondations, qui sont concernées par cette aide humanitaire.

Le contenu du convoi humanitaire permettra donc de résoudre certains problèmes causés par les inondations dans différents secteurs. « On note des dégâts humains et matériels importants : destruction des habitations, effondrement de certaines infrastructures publiques sociales de base, destructions des moyens de subsistance », soulignait la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Antoinette Dinga-Dzondo, dans un point de presse animé à Brazzaville bien avant le départ du convoi.

C'est avec l'appui des partenaires que le gouvernement a pu mobiliser des ressources financières pour déployer l'assistance humanitaire. Selon le programme, un convoi terrestre a quitté également Brazzaville le mercredi 30 décembre pour Ouesso, Pikounda, Boundji et Mayama.