Angola: Cuando Cubango a besoin de plus de mille enseignants

Menongue (Angola) — La province de Cuando Cubango a besoin de 1 500 nouveaux enseignants pour permettre l'insertion de 30 000 enfants dans l'enseignement primaire et secondaire, a révélé mardi le directeur du bureau provincial de l'éducation.

Miguel Canhime "Kazavube" a dit à l'ANGOP, à Menongue, que la réduction progressive d'enfants en dehors du système éducatif normal implique nécessairement une augmentation du nombre d'enseignants, pour assister principalement les municipalités les plus éloignées du siège provincial.

Actuellement, le secteur compte cinq mille 964 enseignants et 105 techniciens administratifs dans les trois sous-systèmes de l'enseignement non supérieur, notamment l'enseignement primaire et les Ier et IIe cycles de l'enseignement secondaire.

Lors de l'appel d'offres public national organisé par le ministère de l'Éducation en 2019, 489 nouveaux enseignants ont été admis à Cuando Cubango, répartis dans les neuf municipalités de la province.

En termes d'infrastructures, Cuando Cubango compte 274 écoles, correspondant à 1 739 salles de classe, un nombre jugé insignifiant, puisque la province compte plus de 30 000 enfants en dehors du système éducatif.

Le directeur provincial de l'éducation a souligné que Cuando Cubango manquait d'équipements, tels que des bureaux et du matériel pour les élèves malvoyants et malentendants, des laboratoires de sciences exactes et des infrastructures pour la massification du sport dans les écoles.

Miguel Canhime "Kazavube" a dit à l'ANGOP, à Menongue, que la réduction progressive d'enfants en dehors du système éducatif normal implique nécessairement une augmentation du nombre d'enseignants, pour assister principalement les municipalités les plus éloignées du siège provincial.

Actuellement, le secteur compte cinq mille 964 enseignants et 105 techniciens administratifs dans les trois sous-systèmes de l'enseignement non supérieur, notamment l'enseignement primaire et les Ier et IIe cycles de l'enseignement secondaire.

Lors de l'appel d'offres public national organisé par le ministère de l'Éducation en 2019, 489 nouveaux enseignants ont été admis à Cuando Cubango, répartis dans les neuf municipalités de la province.

En termes d'infrastructures, Cuando Cubango compte 274 écoles, correspondant à 1 739 salles de classe, un nombre jugé insignifiant, puisque la province compte plus de 30 000 enfants en dehors du système éducatif.

Le directeur provincial de l'éducation a souligné que Cuando Cubango manquait d'équipements, tels que des bureaux et du matériel pour les élèves malvoyants et malentendants, des laboratoires de sciences exactes et des infrastructures pour la massification du sport dans les écoles.