Angola: Covid-19 - L'ignorance des mesures dans des banques peut conduire à la contagion

Mbanza Kongo (Angola) — L'ignorance du respect des mesures de biosécurité par les clients qui s'adressent chaque jour aux banques commerciales basées dans la ville de Mbanza Kongo, capitale de la province de Zaire, peut conduire à une contamination à grande échelle du cavid-19 dans la région.

L'afflux commence dès les premières heures de la journée, un scénario qui s'est intensifié depuis le 20 décembre dernier, où les clients désireux de faire des transactions bancaires pour une saison festive décente, ne tiennent pas compte des mesures de biosécurité, mettant l'accent sur la distanciation physique et la utilisation de masques faciaux.

Abordés mardi par l'ANGOP, certains clients attribuent la situation à la lenteur des employés bancaires dans l'assistance aux clients, associée au désordre prétendument causé par des agents de protection physique placés dans les succursales bancaires.

Augusto Nsakala Júnior, client de la Banque d'épargne et de crédit (BPC), a accusé les agents de protection physique en service de donner la priorité à leurs parents et amis, au détriment arrivés plus tôt.

Selon lui, ce désordre prétendument réalisé par des agents de protection physique crée un tollé parmi les clients extérieurs à la banque, amenant de nombreux utilisateurs à ignorer les mesures de biosécurité.

La même situation a également été vécue par José Romeu, un client de la Banque Sol, qui a été délaissé au profit d'individus arrivés après lui.

«Je suis arrivé très tôt et me suis mis en première position dans la file d'attente, mais deux heures plus tard, j'attendais toujours mon tour pour entrer», a-t-il déploré, ayant suggéré aux directeurs des banques locales de revoir la procédure dans le service public.

Isabel Liliano, cliente de la Banque de Commerce et d'Industrie (BCI), a souligné que le retard de participation a été récurrent, causé, fondamentalement, par le désordre allégué provoqué par les agents de protection physique en service.

«Nous risquons d'être contaminés par le covid-19, tout cela à cause de la confusion dans les files d'attente.

L'ANGOP a tenté en vain d'écouter les directeurs de banque sur la situation.

Mbanza Kongo a une population estimée à 180 mille 329 habitants, répartis par les communes de Madimba, Kalambata, Nkiende, Luvo, Kaluka et Siège.

L'afflux commence dès les premières heures de la journée, un scénario qui s'est intensifié depuis le 20 décembre dernier, où les clients désireux de faire des transactions bancaires pour une saison festive décente, ne tiennent pas compte des mesures de biosécurité, mettant l'accent sur la distanciation physique et la utilisation de masques faciaux.

Abordés mardi par l'ANGOP, certains clients attribuent la situation à la lenteur des employés bancaires dans l'assistance aux clients, associée au désordre prétendument causé par des agents de protection physique placés dans les succursales bancaires.

Augusto Nsakala Júnior, client de la Banque d'épargne et de crédit (BPC), a accusé les agents de protection physique en service de donner la priorité à leurs parents et amis, au détriment arrivés plus tôt.

Selon lui, ce désordre prétendument réalisé par des agents de protection physique crée un tollé parmi les clients extérieurs à la banque, amenant de nombreux utilisateurs à ignorer les mesures de biosécurité.

La même situation a également été vécue par José Romeu, un client de la Banque Sol, qui a été délaissé au profit d'individus arrivés après lui.

«Je suis arrivé très tôt et me suis mis en première position dans la file d'attente, mais deux heures plus tard, j'attendais toujours mon tour pour entrer», a-t-il déploré, ayant suggéré aux directeurs des banques locales de revoir la procédure dans le service public.

Isabel Liliano, cliente de la Banque de Commerce et d'Industrie (BCI), a souligné que le retard de participation a été récurrent, causé, fondamentalement, par le désordre allégué provoqué par les agents de protection physique en service.

«Nous risquons d'être contaminés par le covid-19, tout cela à cause de la confusion dans les files d'attente.

L'ANGOP a tenté en vain d'écouter les directeurs de banque sur la situation.

Mbanza Kongo a une population estimée à 180 mille 329 habitants, répartis par les communes de Madimba, Kalambata, Nkiende, Luvo, Kaluka et Siège.