Sénégal: Exhortation au respect des mesures barrieres - Macky invite encore la population à plus d'efforts

Profitant de la cérémonie d'inauguration du nouveau service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann de Dakar dirigé par le professeur Moussa Seydi, le président de la République, Macky Sall a exhorté les populations au respect des mesures barrières face à la seconde vague qui prend des proportions inquiétantes.

Selon le chef de l'Etat, « je voudrais solennellement renouveler mon appel à la population. Un appel à la vigilance et à la responsabilité et au respect des règles de prévention contre ce fléau mondial » a-t-il laissé entendre. Et de poursuivre : « ces règles ne sont pas prescrites du simple bon vouloir des pouvoirs publics mais sur la base de recommandations médicales venant d'experts les plus qualifiés dont les avis font autorité en la matière ».

Toutefois, à tous ceux qui continuent d'ignorer les gestes barrières, de négliger le port correct de masque, de ne pas observer la distanciation physique et de nier même l'existence de la Covid-19, le chef de l'Etat les a lancé ce message : « vous vous mettez en danger et vous y mettez les autres aussi. Pensez aux morts et à leurs familles endeuillées. A ceux qui pensent que la maladie n'est qu'une pure fiction, il faut penser aux malades et leurs souffrances et les séquelles de cette terrible maladie. Notre corps fait de son mieux mais il ne peut pas à lui seul gagner ce combat. Nous devons redoubler de vigilance et notre victoire ne peut être que collective. C'est pourquoi je renouvelle mon appel à la vigilance et à la responsabilité de tous pour le respect strict des gestes barrières, le port correct du masque et éviter les rassemblements. C'est par ces moyens que nous pourrons mettre fin à la propagation du virus ».